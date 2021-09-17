.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел на бумагах металлургов и ЛУКОЙЛа
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
В 4-м квартале ЦБ ожидает снижения инфляции
Инфляция в годовом выражении в сентябре, возможно, продолжит рост на фоне низкой базы прошлого года и приблизится к отметке 7%, но это будет ее пик, с которого начнется снижение, рассчитывает ЦБ РФ. По данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13...
 
Правила валютного контроля могут смягчить
Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями с наличными. Предлагаемые Центробанком изменения касаются деятельности юрлиц-резидентов, участвующих в международных выставках и осуществляющих продажу выставочных образцов...
 
Минфин и Минэк разошлись во взглядах на стимулы зеленого финансирования
Правительство обсуждает с Центральным банком льготы для стимулирования ESG-финансирования в России в рамках таксономии зеленых проектов (критерии отнесения проектов к этой категории). Власти планируют запуск рынка зеленого финансирования на...
 
17 сентября 2021 года 11:42

Рынок акций РФ утром просел на бумагах металлургов и ЛУКОЙЛа

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам на бумагах металлургов и "ЛУКОЙЛа", тогда как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы и остается высокой нефть (Brent торгуется выше $75 за баррель).

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4039,04 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1753,93 пункта (-0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,5%.

Доллар стоит 72,55 рубля (+0,05 рубля).

Решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 1 процентный пункт (п.п.) еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Московской Биржи" (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ начинают формироваться коррекционные тенденции, которые при преодолении индексами МосБиржи и РТС уровней поддержки 4030 и 1750 пунктов дадут сигнал на развитие снижения в район 3970 и 1710 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В остальном рынок в целом вполне может вернуться к повышению. Ориентир по индексу МосБиржи в пятницу - 3970-4070 пунктов.

Поддерживать повышение, однако, вряд ли будут сырьевые бумаги, так как восходящий импульс цен на энергоносители и металлы сошел на нет. В течение дня на биржах будут ждать данных по потребительской инфляции еврозоны, а также потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям США. В целом, явного желания покупать у американских инвесторов перед заседанием ФРС на следующей неделе, похоже, не будет, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: индексы Азии преимущественно в "плюсе", доллар незначительно слабеет, а валюты риска пытаются укрепляться.

Темой ближайшего времени могут стать очередные налоговые инициативы Минфина по повышению налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб инвестициям. Проблемы в китайском секторе недвижимости негативно сказываются на динамике цен металлов, а власти КНР планируют вновь распечатать стратегические резервы. Нефть также рискует перейти к более глубокой коррекции. Газ в Европе резко подешевел в четверг, упав ниже $750 за 1000 кубометров, хотя еще днем ранее поднимался почти до $980, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что локальная коррекция цен на нефть окажет давление на индекс МосБиржи.

Вышедшая накануне статистика по США оказалась довольно неплохой (розничные продажи превысили прогнозы). Сильные данные дают ФРС США больше оснований начать сворачивать программу выкупа активов в конце этого года.

В пятницу на мировых фондовых рынках настрой инвесторов можно охарактеризовать как слабо позитивный. Ключевые азиатские рынки подросли за исключением Австралии, где снизились акции горнодобывающего сектора ввиду падения цен на железную руду. В пятницу ожидается публикация Мичиганского индекса потребительского доверия - если данные окажутся выше ожиданий, реакция рынков может оказаться негативной, поскольку это станет дополнительным аргументом в пользу сворачивания американским регулятором программы выкупа активов уже в этом году.

Локальная коррекция цен на нефть может привести индекс МосБиржи к нижней границе диапазона 4000-4050 пунктов, считает Соловьев.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что для роста рынку акций РФ необходим свежий внешний позитив.

Техническая перекупленность в индексе МосБиржи снята, есть возможность отправиться дальше переписывать исторические максимумы. Целью роста является район чуть выше 4100 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала, но для такого движения нужна поддержка извне.

Продолжают пользоваться спросом акции "Роснефти", у которых появился такой драйвер роста, как ожидания разрешения компании экспортировать газ по "Северному потоку 2". Бумага "тяжелая", новости по ней отыгрываются не один день, поэтому "Роснефть" может выглядеть лучше рынка, тем более, что в ценах еще не полностью заложена нынешняя дорогая нефть и увеличение квот добычи Россией в рамках сделки ОПЕК+. Для развития нового восходящего тренда бумаге нужно закрепиться выше сопротивления 380 руб.

Слабо выглядят акции металлургов, так как власти вновь загорелись идеей изъять у них сверхдоходы, теперь уже в объеме 250 млрд руб. Механизм этого прорабатывается, а акции компаний сектора падают. Наиболее печальны перспективы "Норникеля", которого власти уже изрядно "пощипали".

Давление на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" оказывает откат цен на газ. Однако газа в Европе больше не стало, покупать его будут. Цена же выше $500 за тысячу кубометров - сверхкомфортна для газодобытчиков. Поэтому бумаги обеих компаний есть смысл докупать на просадках, считает Антонов.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%: просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,2%), вырос Nasdaq (+0,1%). Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тыс. человек, что практически совпало с ожидавшимися 330 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%.

Неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце частично компенсировался тем, что данные за июль были пересмотрены в сторону ухудшения. Это оказало сдерживающее влияние на рынок, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно снижаются, но цена Brent находится на $0,2 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,31 за баррель (-0,5% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $71,95 за баррель (-0,6% и -1,7% накануне).

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,5%).

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов за I полугодие с учетом расчетов "Т+2" торгуются акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,3% и -7,8% "префы", выплаты - 9,54 рубля на все виды акций) и ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,7% и +0,5% "префы"; выплаты - 5,75 рубля на обыкновенные и 0,25 рубля на привилегированные бумаги).

Подорожали бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,4 млрд рублей (из них 3,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,09 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,44 млрд рублей на акции UC Rusal).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 сентября 2021 года 19:44
Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро вслед за усилившей снижение нефтью
Москва. 17 сентября. Доллар и евро продолжают повышаться на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за усилившей снижение нефтью и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 19:26
Рынок акций РФ на неделе обновил пик индекса Мосбиржи за счет ралли нефти и газа
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне ралли нефти и газа, после чего скорректировался в преддверии сентябрьского заседания Федрезерва США по дальнейшей монетарной политике. Индекс Мосбиржи на неделе в очередной раз обновил максимум, превысив 4080 пунктов, после чего откатился в район 4035 пунктов. Негативным сигналом для рынка стал вывод средств из российских активов нерезидентами.    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 19:19
Рынок акций РФ в пятницу просел во главе с НОВАТЭКом и металлургами, вырос Русал и банки
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировал недельный рост - игроки фиксировали прибыль на фоне снижения нефти и индексов в США из-за квартальной экспирации фьючерсов и опционов, а также в преддверии заседания Федрезерва США на следующей неделе. Индекс Мосбиржи опустился в район 4035 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" и металлургов, при этом выросли акции "Русала" и компаний финансового сектора.    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 19:01
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Philip Morris на уровне $120
"Фридом Финанс" подтверждает целевую цену акций Philip Morris на уровне $120 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики напоминают, что крупнейший производитель табачной продукции Philip Morris International Inc. объявил о приобретении британской компании...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 18:40
Цены евробондов РФ выросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" выпуски
Москва. 17 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам недели, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам пяти дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 18:28
Золото и серебро находятся в умеренном средне- и долгосрочном нисходящем тренде - Julius Baer
Золото и серебро находятся в умеренном средне- и долгосрочном нисходящем тренде из-за продолжающегося ослабления спроса на защитные активы, говорится в комментарии руководителя исследовательской группы Next Generation Julius Baer Карстена Менке. "Судя по негативной динамике на рынках золота и...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 18:00
BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Cabot Oil & Gas
Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Cabot Oil & Gas, прогнозная цена - $21 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Cabot Oil & Gas получила поддержку со стороны специализированной консалтинговой компании ISS относительно сделки по слиянию с...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 17:38
Рост цен акций золотодобытчиков на следующей неделе вероятен при любых отскоках вверх цены золота - "Велес Капитал"
Попытки роста цен акций золотодобывающих компаний на следующей неделе вероятны при любых отскоках золота от локальных минимумов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС продолжают движение в рамках основных восходящих трендов при положении...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 17:08
Возможен рост котировок акций Diamondback Energy на 30% - "Фридом Финанс"
Объявленный обратный выкуп акций Diamondback Energy может привести к росту котировок бумаг эмитента на 30%, прогнозная цена - $103 за штуку, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Американский сланцевый нефтедобытчик Diamondback Energy объявил программу обратного выкупа акций в объеме $2 млрд,...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 16:41
Покупка акций UBS - ставка на низкую волатильность и дивидендный потенциал - BCS Express
Акции UBS Group AG интересны инвесторам низкой волатильностью котировок бумаг и огромным дивидендным потенциалом, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Бумаги UBS - респектабельная "фишка" с доступным ценником. Банк выделяется на фоне глобальных конкурентов высокой маржой, стабильными...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 16:12
Продолжение роста на рынке акций РФ в ближайшее время под вопросом - "Открытие Брокер"
Продолжение роста на рынке акций РФ в ближайшее время пока остается под вопросом, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "Торги на российском рынке акций в пятницу преимущественно проходят в минусе, объёмы заметно снизились по сравнению с предыдущим днём. Недельное...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 15:48
Акции Visa и Mastercard - ставка на долгосрочные инвестиции - BCS Express
Покупка акций Visa Inc. и Mastercard Inc. интересна инвесторам как ставка на долгосрочные инвестиции, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов. "Акции Visa и Mastercard имеют долгосрочный потенциал роста котировок и могут представлять интерес для инвесторов. В моменте бумаги значительно...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 15:35
Рубль днем слегка дешевеет к доллару и евро вслед за нефтью и в ожидании новых сигналов с внешних рынков
Москва. 17 сентября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за снижающейся нефтью и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 15:23
ИСПРАВЛЕНО: Возможен уход рубля выше 72,77 руб./$1 при ухудшении внешнего фона - BCS Express
Возможен уход курса рубля по отношению к доллару выше уровня 72,77 руб./$1 при ухудшении внешнего фона, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Рубль сохраняет проявленную в четверг относительную слабость, демонстрируя умеренно негативную динамику, несмотря на высокие...    читать дальше
.
17 сентября 2021 года 15:00
Замедление темпов роста производственной активности в Китае будет носить временный характер - "Фридом Финанс"
Замедление темпов роста производственной активности в Китае будет носить временный характер, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Эксперты напоминают, что 15 сентября индекс шести операторов казино от Bloomberg Intelligence потерял 23%, что стало самым большим падением...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.