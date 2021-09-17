Рынок акций РФ утром просел на бумагах металлургов и ЛУКОЙЛа

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу просел по индексам на бумагах металлургов и "ЛУКОЙЛа", тогда как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы и остается высокой нефть (Brent торгуется выше $75 за баррель).

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4039,04 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1753,93 пункта (-0,1%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 2,5%.

Доллар стоит 72,55 рубля (+0,05 рубля).

Решение о повышении ключевой ставки ЦБ РФ в июле на 1 процентный пункт (п.п.) еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Московской Биржи" (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ начинают формироваться коррекционные тенденции, которые при преодолении индексами МосБиржи и РТС уровней поддержки 4030 и 1750 пунктов дадут сигнал на развитие снижения в район 3970 и 1710 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В остальном рынок в целом вполне может вернуться к повышению. Ориентир по индексу МосБиржи в пятницу - 3970-4070 пунктов.

Поддерживать повышение, однако, вряд ли будут сырьевые бумаги, так как восходящий импульс цен на энергоносители и металлы сошел на нет. В течение дня на биржах будут ждать данных по потребительской инфляции еврозоны, а также потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям США. В целом, явного желания покупать у американских инвесторов перед заседанием ФРС на следующей неделе, похоже, не будет, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: индексы Азии преимущественно в "плюсе", доллар незначительно слабеет, а валюты риска пытаются укрепляться.

Темой ближайшего времени могут стать очередные налоговые инициативы Минфина по повышению налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб инвестициям. Проблемы в китайском секторе недвижимости негативно сказываются на динамике цен металлов, а власти КНР планируют вновь распечатать стратегические резервы. Нефть также рискует перейти к более глубокой коррекции. Газ в Европе резко подешевел в четверг, упав ниже $750 за 1000 кубометров, хотя еще днем ранее поднимался почти до $980, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что локальная коррекция цен на нефть окажет давление на индекс МосБиржи.

Вышедшая накануне статистика по США оказалась довольно неплохой (розничные продажи превысили прогнозы). Сильные данные дают ФРС США больше оснований начать сворачивать программу выкупа активов в конце этого года.

В пятницу на мировых фондовых рынках настрой инвесторов можно охарактеризовать как слабо позитивный. Ключевые азиатские рынки подросли за исключением Австралии, где снизились акции горнодобывающего сектора ввиду падения цен на железную руду. В пятницу ожидается публикация Мичиганского индекса потребительского доверия - если данные окажутся выше ожиданий, реакция рынков может оказаться негативной, поскольку это станет дополнительным аргументом в пользу сворачивания американским регулятором программы выкупа активов уже в этом году.

Локальная коррекция цен на нефть может привести индекс МосБиржи к нижней границе диапазона 4000-4050 пунктов, считает Соловьев.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что для роста рынку акций РФ необходим свежий внешний позитив.

Техническая перекупленность в индексе МосБиржи снята, есть возможность отправиться дальше переписывать исторические максимумы. Целью роста является район чуть выше 4100 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала, но для такого движения нужна поддержка извне.

Продолжают пользоваться спросом акции "Роснефти", у которых появился такой драйвер роста, как ожидания разрешения компании экспортировать газ по "Северному потоку 2". Бумага "тяжелая", новости по ней отыгрываются не один день, поэтому "Роснефть" может выглядеть лучше рынка, тем более, что в ценах еще не полностью заложена нынешняя дорогая нефть и увеличение квот добычи Россией в рамках сделки ОПЕК+. Для развития нового восходящего тренда бумаге нужно закрепиться выше сопротивления 380 руб.

Слабо выглядят акции металлургов, так как власти вновь загорелись идеей изъять у них сверхдоходы, теперь уже в объеме 250 млрд руб. Механизм этого прорабатывается, а акции компаний сектора падают. Наиболее печальны перспективы "Норникеля", которого власти уже изрядно "пощипали".

Давление на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" оказывает откат цен на газ. Однако газа в Европе больше не стало, покупать его будут. Цена же выше $500 за тысячу кубометров - сверхкомфортна для газодобытчиков. Поэтому бумаги обеих компаний есть смысл докупать на просадках, считает Антонов.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%: просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,2%), вырос Nasdaq (+0,1%). Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тыс. человек, что практически совпало с ожидавшимися 330 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%.

Неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце частично компенсировался тем, что данные за июль были пересмотрены в сторону ухудшения. Это оказало сдерживающее влияние на рынок, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно снижаются, но цена Brent находится на $0,2 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,31 за баррель (-0,5% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $71,95 за баррель (-0,6% и -1,7% накануне).

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,5%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,5%).

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов за I полугодие с учетом расчетов "Т+2" торгуются акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-5,3% и -7,8% "префы", выплаты - 9,54 рубля на все виды акций) и ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,7% и +0,5% "префы"; выплаты - 5,75 рубля на обыкновенные и 0,25 рубля на привилегированные бумаги).

Подорожали бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,4 млрд рублей (из них 3,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,09 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,44 млрд рублей на акции UC Rusal).