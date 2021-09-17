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Главная / Мнения аналитиков / Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 72-72,75 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"
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17 сентября 2021 года 11:24
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 72-72,75 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 72-72,75 руб./$1 в ближайшие одну-две недели, говорится в комментарии "Локо-Инвеста". "Российской валюте удалось удержать диапазон 72,20-72,60 руб./$1 в четверг благодаря отсутствию локальных угроз и наличию экспортных продаж, пусть и в не очень высоких объемах. Последний фактор продолжит оказывать рублю поддержку, поэтому в ближайшие одну-две недели рассчитываем на сохранение относительно неплохой динамики рубля в пределах 72-72,75 руб./$1. Стартующее в пятницу голосование в РФ вряд ли несет существенные риски. Негативным сценарием могут стать лишь массовые обвинения в манипуляциях в ходе голосования/подсчета голосов и предупреждения со стороны Запада о непринятии итогов голосования, на что нерезиденты могут реагировать довольно чувствительно", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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