Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 72-72,75 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 72-72,75 руб./$1 в ближайшие одну-две недели, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Российской валюте удалось удержать диапазон 72,20-72,60 руб./$1 в четверг благодаря отсутствию локальных угроз и наличию экспортных продаж, пусть и в не очень высоких объемах. Последний фактор продолжит оказывать рублю поддержку, поэтому в ближайшие одну-две недели рассчитываем на сохранение относительно неплохой динамики рубля в пределах 72-72,75 руб./$1. Стартующее в пятницу голосование в РФ вряд ли несет существенные риски. Негативным сценарием могут стать лишь массовые обвинения в манипуляциях в ходе голосования/подсчета голосов и предупреждения со стороны Запада о непринятии итогов голосования, на что нерезиденты могут реагировать довольно чувствительно", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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