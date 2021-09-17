Справедливая доходность новых бондов банка "ФК Открытие" находится на уровне 8% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность новых 3-летних облигаций банка "ФК Открытие" серии БО-П09 находится на уровне 8% годовых, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Банк "ФК Открытие" с 17 по 21 сентября будет собирать заявки на 3-летние облигации серии БО-П09 на сумму не менее 10 млрд руб. Ориентир доходности - не более 115 б. п. к КБД на сроке 3 года, что соответствует доходности порядка 8,1% годовых. Бумаги банка торгуются со спредом к кривой ОФЗ в районе 90-110 б. п., а предыдущее размещение - в июне этого года - прошло с премией 105 б. п. к ОФЗ. На наш взгляд, такие уровни вполне соответствуют кредитному качеству банка, и мы считаем, что по готовящемуся выпуску справедливая доходность находится на уровне 8% годовых", - отмечает аналитик инвестбанка Александр Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.