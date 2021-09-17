Утренние прогнозы: торги акциями РФ в пятницу начнутся, скорее всего, нейтрально

Аналитики полагают, что смешанный внешний фон может обусловить нейтральное открытие торгов акциями РФ в пятницу.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу нейтрально на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне. Общая среднесрочная тенденция на нашем рынке остается растущей. Откат в четверг укладывается в формат обычной локальной коррекции. По индексу Мосбиржи наверху в качестве ориентира по-прежнему выделим район около 4110 пунктов. Снизу уровень трендовой поддержки находится лишь около 3850 пунктов ".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Локальная коррекция цен на энергоносители окажет давление на индекс Мосбиржи в пятницу и приведет его к нижней границе диапазона 4000-4050 пунктов".

"Алго Капитал": "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4035-4055 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4060, 4080 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное состояние внешнего фона, сложившееся в пятницу утром".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественные индексы могут показать небольшой рост в начале дня. Однако темой ближайшего времени могут стать очередные налоговые инициативы Минфина по повышению налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб инвестициям".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): ""Роснефть" в пятницу может выглядеть лучше рынка, тем более что, по нашему мнению, в ценах акций компании еще не полностью заложена нынешняя дорогая нефть и увеличение квот добычи Россией в рамках сделки ОПЕК+. Однако брать акции "Роснефти" со спекулятивными целями стоит с большой осторожностью, в последнее время они отличается малой предсказуемостью. Для развития нового восходящего тренда бумаге нужно закрепиться выше сопротивления 380 руб. Совсем плохи дела у металлургов. Власти вновь загорелись идеей изъять у них сверхдоходы, теперь уже в объеме 250 млрд руб. Механизм этого прорабатывается, а акции компаний сектора падают. Наиболее печальны перспективы "Норникеля", которого власти уже изрядно пощипали. Корректируются "Газпром" и "НОВАТЭК" после начала отката цен на газ. Однако газа в Европе больше не стало, покупать его будут. Цена же выше 500 долларов за тысячу кубов сверхкомфортна для газодобытчиков. Поэтому бумаги обеих компаний есть смысл докупать на просадках".