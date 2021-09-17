Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выборы в России, макростатистика в США и Европе:

- В России в пятницу начинается голосование на выборах в Госдуму;

- В США выйдут индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и статистика Baker Hughes по действующим буровым установкам на нефть;

- В еврозоне ожидается индекс потребительских цен.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.