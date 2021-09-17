Вероятна консолидация ОФЗ вблизи текущих уровней в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация ОФЗ вблизи текущих уровней в течение торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В пятницу для российского рынка облигаций формируется нейтральный новостной фон, что способствует сохранению доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00-7,10% годовых. До заседания ФРС на следующей неделе рублевые облигации, скорее всего, продолжат торговаться вблизи достигнутых уровней", - отмечает эксперт банка.

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