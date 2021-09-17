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17 сентября 2021 года 09:21

Brent - $75,52 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг незначительными и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг незначительными и разнонаправленными изменениями, при этом Nasdaq Composite вырос.

Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

"Опасения, что ухудшение потребительских настроений приведет к сокращению розничных продаж, пока не подтвердились. Другие индикаторы, опубликованные одновременно с отчетом о продажах, также вселяют надежду на лучшее", - полагает старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Однако неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце частично компенсировался тем, что данные за июль были пересмотрены в сторону ухудшения. Это оказало сдерживающее влияние на рынок, отмечают эксперты.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Между тем в июле, согласно пересмотренным данным, продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности в Филадельфии в сентябре вырос впервые за пять месяцев. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до 30,7 пункта по сравнению с 19,4 пункта месяцем ранее (это был минимум с конца прошлого года).

Эксперты предполагали дальнейшее снижение индекса - до 18,8 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Котировки акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизились по итогам сессии на 0,4% (до $57,33), хотя в начале дня они демонстрировали подъем. Производитель сетевого оборудования ожидает, что темпы роста его выручки в ближайшие четыре финансовых года будут составлять 5-7% благодаря быстрому развитию направления подписки на программное обеспечение компании.

Аналитики Credit Suisse улучшили рекомендацию для бумаг Cisco до "выше рынка" с "нейтрального уровня", прогнозную стоимость - до $74 с $56.

Бумаги производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat (SPB: BYND) подешевели на 2,3% после того, как эксперты Piper Sandler ухудшили их рейтинг до "ниже рынка" с "нейтрального уровня".

Рыночная стоимость AMC Entertainment Holdings Inc. (SPB: AMC) опустилась на 1,7%. Крупнейшая в мире сеть кинтеатров заявила о том, что до конца текущего года начнет при онлайн-оплате билетов принимать криптовалюты - биткойн, эфир, лайткойн и биткойн-кэш.

Лидерами снижения котировок среди компонентов Dow Jones в четверг стали Goldman Sachs Group (SPB: GS) (-1,3%), Dow Inc. (SPB: DOW) (-1,2%) и Merck & Co. (SPB: MRK) (-1,15%).

В то же время цена бумаг сервиса доставки еды DoorDash Inc. подскочила на 5,6% после того, как эксперты Bank of America Securities повысили их рейтинг до "покупать" с "нейтрального уровня".

Акции FedEx Corp. (SPB: FDX) подорожали на 0,7%. Транспортно-логистическая компания объявила о намерении нанять 90 тыс. сотрудников на время предпраздничного сезона, что примерно на 30% больше, чем в прошлом году.

Котировки торгующихся в США акций пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) повысились на 0,4%. Аналитики Deutsche Bank подняли рекомендацию для них до "покупать" с "держать".

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 63,07 пункта (0,18%) - до 34751,32 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 6,95 пункта (0,16%), составив 4473,75 пункта.

В то же время Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 20,39 пункта (0,13%) - до 15181,92 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики.

Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.

"В целом настроение на рынках остается немного мрачным, поскольку инвесторы разрываются между подходом "покупай на спаде", который так хорошо зарекомендовал себя в прошлом, и растущим списком экономических и рыночных рисков, которые становятся все более очевидными", - полагает старший рыночный аналитик Оанда Крейг Эрлам.

Япония находится в ожидании смены руководства страны. Нынешний премьер-министр страны Ёсихидэ Суга ранее объявил, что не будет учувствовать в предстоящих выборах, которые назначены на 29 сентября. В последнее время его и его правительство критиковали за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса.

Министр по делам административной реформы Таро Коно, а также бывший глава МИД Фумио Кисида и бывший министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаити выдвинули свои кандидатуры в выборах на пост главы Либерально-демократической партии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличился на 0,6%.

В число лидеров роста котировок входят акции поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc. (+5,1%) и выпускающей чипы Advantest (+2,4%).

Также дорожают бумаги производителя потребительской электроники Sony (+0,2%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,2%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,6%, а гонконгский Hang Seng поднялся на аналогичную величину.

Значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций Haidilao International Holding Ltd. (+7,2%), Alibaba Health Information Technology Ltd. (+6,9%) и Meituan (+4,4%).

Кроме того, повышается цена бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,7%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group (+2,4%), производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (+1,6%).

Между тем наиболее существенно подешевели бумаги страховщика Ping An Insurance (Group) Co. (-7,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК увеличился на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Цена акций Hyundai Heavy Industries Co. в ходе дебютных торгов после IPO взлетела на 125%. Крупнейшая в мире судостроительная компания привлекла около $935 млн в рамках первичного размещения, прошедшего ранее в этом месяце.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:20 МСК снизился на 0,8%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала соответственно на 3,9% и 4,4%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals Group Ltd. - на 11,3%.

Кроме того, капитализация угольной Whitehaven Coal упала на 6,1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе торгов в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК подешевели на $0,15 (0,2%) - до $75,52 за баррель. В четверг их цена выросла на $0,21 (0,3%) и составила на закрытие $75,67 за баррель - максимум с конца июля, по данным Dow Jones Market Data.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,12 (на 0,17%) - до $72,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась и составила $72,61 за баррель, что является самым высоким уровнем с 30 июля.

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

"Сейчас, когда цены вернулись к летним максимумам, мы видим некоторую фиксацию прибыли, но ралли по-прежнему имеет хорошую поддержку", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Эксперты Commerzbank ожидают, что напряженная ситуация с поставками нефти на мировом рынке сохранится до конца текущего года, несмотря на планируемое ОПЕК+ наращивание производства, сообщает The Wall Street Journal.

По их прогнозам, цена Brent в конце 2021 года будет находиться в районе $75 за баррель, а затем снизится до $70 за баррель в следующем году.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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