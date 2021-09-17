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17 сентября 2021 года 09:42

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 17 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг незначительными и разнонаправленными изменениями, при этом Nasdaq Composite вырос. Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе. Неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце частично компенсировался тем, что данные за июль были пересмотрены в сторону ухудшения. Это оказало сдерживающее влияние на рынок, отмечают эксперты.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,8%. Между тем в июле, согласно пересмотренным данным, продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее. Индекс производственной активности в Филадельфии в сентябре вырос впервые за пять месяцев. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до 30,7 пункта по сравнению с 19,4 пункта месяцем ранее (это был минимум с конца прошлого года). Эксперты предполагали дальнейшее снижение индекса - до 18,8 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу меняются без единой динамики. Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,65%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,6%, а гонконгский Hang Seng поднялся на аналогичную величину. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 МСК вырос на 0,3%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 снизился к этому времени на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в ходе утренних торгов в пятницу. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подешевели на 0,28% - до $75,46 за баррель. В четверг их цена выросла на 0,3% и составила на закрытие $75,67 за баррель - максимум с конца июля. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снизились на 0,34% - до $72,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена не изменилась и составила $72,61 за баррель, что является самым высоким уровнем с 30 июля. С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,968 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,732 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 сентября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,32 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 726,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ТМК БО-07" (-0,49%), "Альфа-банк-002Р-10" (-0,32%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,25%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,16%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,15%) и "Ростелеком-001P-03R" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Mail.ru (MOEX: MAIL) установила ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 5 лет на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,06% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 16 сентября. Объем размещения по итогу сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 сентября.

АО "Лидер-инвест" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,42% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 16 сентября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 8 млрд рублей" до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% от номинала будут гаситься в даты выплат 12-19-го купонов, еще 12% от номинала в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября.

"Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 на 17,2 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет в размере 8,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Техразмещение запланировано на 22 сентября.

ИСК "ПетроИнжиниринг" установила ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей на уровне не выше 9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте не выше 10,11% годовых. Сбор заявок пройдет 21 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. У компании нет облигаций в обращении.

МФК "Займер" 21 сентября начнет размещение 3-летних облигаций 3-й серии объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,7% годовых, купоны ежемесячные. Оферта не предусмотрена. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 19-го купона каждый купонный период будет погашаться по 5,55% от номинала, еще 5,65% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПКБ ("Первое коллекторское бюро") 22 сентября начнет размещение облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 4 года объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация 10% от номинальной стоимости в каждую дату выплаты купона начиная с 7-го купона. Ставка 1-го купона составит 10,75% годовых.

ООО "Интерлизинг" 23 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 10,38% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-11-го купонных периодов будет погашено по 16,5% от номинала и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. В результате дюрация выпуска составит 2,2 года. Техразмещение запланировано на 28 сентября. Бонды будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) с 11:00 МСК 21 сентября по 15:00 МСК 24 сентября будет принимать заявки инвесторов на приобретение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,0-10,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,38-10,92% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ЛК "Европлан" 24 сентября проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года и амортизацией объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября.

"Казахстанская жилищная компания" (КЖК) готовит выпуск облигаций 001P-01 на 3 млрд рублей. Срок обращения - 3 года. Ставка 1-го купона составит не более 8,7% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в мае текущего года. Программа бессрочная. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Компания не выходила ранее на публичный долговой рынок.

Альфа-банк установил ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-17 на уровне 7,6% годовых. Банк разместил 15-летние облигации объемом 5 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 9,5% годовых до оферты. Оферта по выпуску состоится 30 сентября текущего года.

АО "Авангард-агро" установило ставки 17-20-го купонов облигаций серии БО-001P-01 на уровне 7,75% годовых. Выпуск на 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года на 10 лет по ставке 9,5%. Текущая ставка купона - 6% годовых. По выпуску 7 октября предстоит исполнение оферты.

ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 6-го купона облигаций класса "А1" в размере 8,2% годовых. Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 17 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка текущего купона - 6,212% годовых. По выпуску 29 сентября предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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