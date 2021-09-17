Рубль слегка слабеет к доллару и евро в пятницу утром вслед за нефтью

Москва. 17 сентября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за снижением нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,5-72,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,595 руб./$1 (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 85,455 руб./EUR1 (+5,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,7 коп. к уровню закрытия 16 сентября, до 78,38 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,21 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,28 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 17 сентября на фоне снижения цен на нефть эталонных марок. Кроме того, инвесторы перешли в режим ожидания заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 21-22 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $75,48 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,43 за баррель, что на 0,25% ниже уровня на закрытие рынка 16 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,52%, китайский CSI300 - на 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг незначительными и разнонаправленными изменениями, при этом Nasdaq Composite вырос. Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания ФРС США.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,8%. Между тем в июле, согласно пересмотренным данным, продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.