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16 сентября 2021 года 19:37

Рубль вечером слегка усилил снижение к доллару и немного растерял рост к евро на фоне их динамики на Forex

Москва. 16 сентября. Доллар растет, евро, напротив, слабеет на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях более активного снижения в паре с американской валютой.

Курс доллара США составил 72,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 24 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,32 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 10,7 копейки - до 78,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая динамику валют на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" снижается на Forex, так как инвесторы переходят в режим ожидания сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также отыгрывают последние данные американской макроэкономической статистики, которые превзошли ожидания аналитиков.

Двухдневное заседание американского регулятора пройдет 21-22 сентября, результаты будут объявлены в среду вечером (21:00 МСК). Следом состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг министерство торговли страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Индекс производственной активности в Филадельфии в сентябре вырос впервые за пять месяцев. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до 30,7 пункта по сравнению с 19,4 пункта месяцем ранее (это был минимум с конца прошлого года). Эксперты предполагали дальнейшее снижение индекса - до 18,8 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Августовские данные об инфляции в США, показавшие небольшое замедление темпов роста потребительских цен, вероятно, ранее стали хорошей новостью для Федрезерва, поскольку руководители американского ЦБ неоднократно выражали уверенность, что усилившееся из-за пандемии инфляционное давление является временным, отмечают аналитики.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. В июле подъем составил 5,4%, став максимальным за 13 лет.

Цены на нефть эталонных марок слегка усилили снижение вечером в четверг после подъема до максимальных уровней с середины июля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,45% - до $75,12 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,65% и составляли $72,14 за баррель.

Поддержку рынку оказывали данные о резком сокращении запасов в США, а также энергетический кризис в Европе, обусловленный существенным подъемом цен на природный газ.

Между тем опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку Николас практически не затронул регион.

Кроме того, постепенно восстанавливается работа добывающих мощностей, которые были закрыты из-за прохождения урагана Ида. В настоящее время не возобновили деятельность всего 29,5% нефтедобывающих мощностей (537,2 тыс. баррелей в сутки).

При этом аналитиков беспокоит распространение нового штамма COVID-19, которое может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и, соответственно, ослаблению спроса на топливо в мире.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, в четверг основным негативным фактором для европейской валюты выступила уверенная статистика в США по розничным продажам, которая в целом ослабила не только евро, но и рубль. "Поддержку же национальной валюте оказывали высокие котировки на нефть, что и вызвало удорожание рубля относительно евро. Что касается курса пары "доллар-рубль", то укрепление позиций рубля в начале недели было связано, в первую очередь, с ралли на нефтяном рынке, а также ростом аппетита инвесторов к рисковым активам (мы наблюдаем рекордные уровни объемов торгов на фондовом рынке). Тем не менее, в ходе торгов четверга уже была заметна определенная коррекция на финансовом рынке. Цены на нефть и газ "выдохнули" после бурного роста, потянув за собой и нефтегазовый сектор. В свою очередь, рубль поддался этой динамике и тоже незначительно ослаб относительно доллара. Уверенная статистика розничных продаж в США также укрепила позиции американской валюты, тем самым вернув пару "доллар-рубль" в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб./$1", - отмечает Жильников.

По словам аналитика, предпосылки для дальнейшего укрепления национальной валюты видятся слабыми. "Приближающееся заседание ФРС, где мы ожидаем старта риторики о плавном сворачивании стимулирования экономики, а также перегретый, на наш взгляд, рынок нефти, могут потянуть рубль в середину нашего таргетирумеого коридора 72,5-74,5 руб./$1. Однако свои коррективы могут внести приближающиеся налоговые выплаты и растущий спрос глобальных инвесторов на активы ЕМ, что потенциально может стимулировать стремление рубля к его фундаментальной стоимости (69,9 рубля за один американский доллар)", - говорит Жильников.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 41,91 копейки, до 72,4329 руб./$1, и уменьшил курс евро на 70,52 копейки, до 85,3622 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 28,55 копейки по отношению к среде и составил 72,4423 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 19,52 копейки и составил 72,4744 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 915,722 млн, из которых $704,249 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 211,473 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 66,56 копейки, до 85,3229 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 59,84 копейки и составил 85,302 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR608,696 млн, из которых EUR211,635 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR397,061 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,96% и 7,03% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 7,19% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,46% и 7,56% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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