Рынок акций РФ просел ниже 4050п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе, выросли Магнит и Роснефть

Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также сильной статистики из США, повысившей опасения сворачивания стимулов; индекс Мосбиржи опустился ниже 4050 пунктов, при этом подешевели акции металлургов на фоне ожиданий увеличения налогов для сектора и выросли акции "Магнита" и "Роснефти".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4045,1 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1755,64 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 72,59 рубля (+0,31 рубля).

Подешевели акции "Московской биржи" (-3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Минфин России ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников прошедшего в среду совещания с участием акционеров и руководителей крупнейших отраслевых компаний и первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Минфин предложил компаниям горнодобывающей отрасли механизм плавающего НДПИ с привязкой к мировым ценам на продукцию как основной вариант дополнительных изъятий в бюджет 2022 года.

Корректировка формулы НДПИ, предложенная ведомством, обсуждалась в четверг на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с его итогами. По их словам, увеличение НДПИ через изменение формулы расчета в настоящий момент является основным вариантом изъятия "сверхдоходов" у отрасли в бюджет следующего года. Этот механизм, как ожидается, и будет представлен главе правительства РФ Михаилу Мишустину позднее в четверг.

Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных, цветных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды), говорят собеседники агентства. При этом существующий рентный коэффициент будет отменен.

Подорожали в четверг акции "Магнита" (+3,7%), "Роснефти" (+2,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,1%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Как отмечает старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Дмитрий Постоленко, рынок акций РФ временно сменил направление, просев вслед за ценами на нефть и газ. В пятницу можно ожидать смешанной динамики, ориентир по индексу МосБиржи - 4000-4050 пунктов, по индексу РТС - 1720-1760 пунктов.

Азиатские площадки закрылись в "минусе" из-за слабой макростатистики, опубликованной накануне, а также рынок реагирует на возможность банкротства Evergrande Group - второго по размеру китайского девелопера. Более того, на китайском рынке преобладают пессимистичные настроения из-за риска ужесточения местного регулирования. В Европе в четверг преобладала оптимистичная обстановка благодаря хорошим новостям из отрасли туризма. Так, ирландская авиакомпания Ryanair повысила свой прогноз пассажиропотока до 225 млн пассажиров в год к 2026 году против 200 млн пассажиров, планировавшихся ранее. Таким образом, пассажиропоток может вырасти на 50% по сравнению с допандемийным периодом.

В США индексы вновь снижаются, однако потери в технологическом и нефтяном секторах компенсируются статистикой о сильных розничных продажах в августе, указывающих на экономическую устойчивость.

Нефть взяла паузу в росте после скачка Brent до $76 за баррель днем ранее. Поставки сырья постепенно восстанавливаются - в терминале Ливии возобновились работы после урагана, в Мексиканском заливе также возможно возобновление работы начиная с понедельника. Также стоит помнить, что в пятницу, 17 сентября, истекает срок большого числа фьючерсов и опционов на мировых рынках, это может усилить общую волатильность, отметил Постоленко.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, динамика российского рынка акций в четверг была связана с ситуацией на европейском рынке газа. Утром рынок попытался возобновить рост, однако днем в Европе газ упал ниже $800 за тысячу кубометров по сравнению с почти $980 на максимуме предыдущего дня. В итоге подешевели акции "Газпрома", потянув за собой весь рынок вниз. Также подешевели контракты меди и никеля, золота и серебра, что оказало давление на сектор металлов и добычи. В то же время выросли акции "Роснефти", у которой появляются перспективы участия в газовом экспорте.

Давление на промышленные металлы оказывают ожидания банкротства китайского застройщика China Evergrande. Компания в начале недели сообщила о вероятном дефолте по ряду платежей из-за падения продаж недвижимости.

На нефтяном рынке начинает формироваться идея коррекции. Производство в Мексиканском заливе продолжает восстанавливаться. Работы ускорились после ослабления тропического шторма "Николас". Соответственно, к концу недели ожидается восстановление добычи до 85-90% от потенциального объема. Поэтому в обозримой перспективе на нефть будет оказывать давление традиционный сезонный фактор. С конца сентября по начало ноября американские НПЗ проводят профилактические работы с перестройкой на зимний режим, что приводит к меньшему спросу на нефть.

Тем временем, вышедшая в четверг сильная статистика в США говорит в пользу сокращения покупки облигаций Федрезервом в ближайшие месяцы, что оказало давление на американские индексы, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, вечером индексы МосБиржи и РТС вышли в более существенный коррекционный "минус" вместе с ухудшением внешнего фона.

Статистика из США указывает на то, что темпы восстановления американской экономики в III квартале могут превысить прогнозы, хотя на рынке труда сохраняется локальная слабость. На нефтяном рынке поддержкой для Brent выступает отметка $74 за баррель, ее пробитие может усилить коррекционную тенденцию. С фундаментальной точки зрения давление на цены может оказать постепенное восстановление нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Индексы МосБиржи и РТС опустились к поддержкам 4030 и 1750 пунктов, при закреплении ниже которых могут стремиться к 3970 и 1710 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках основного восходящего тренда. На мировых фондовых биржах в четверг за исключением европейского региона преобладали коррекционные настроения, улучшить которые не помогли даже оптимистичные данные по розничным продажам в США. Акции теряют импульс к росту в преддверии заседания ФРС на следующей неделе и вероятного подтверждения планов регулятора по сворачиванию покупок активов уже в этом году. На данный момент важных сдвигов в пользу покупателей или продавцов на рынке не наблюдается. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3970-4070 пунктов, считает Кожухова.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,5%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,6%), но снижаются США (основные индексы просели на 0,6%).

В США в четверг вышел блок статистики, в целом оказавшейся позитивной.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тыс. человек, что практически совпало с ожидавшимися 330 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%.

На нефтяном рынке цены в четверг просели после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,1 за баррель (-0,5% и +2,5% в среду), октябрьская цена WTI - $72,14 за баррель (-0,7% и +3,1% накануне).

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас" практически не затронул регион.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели после отсечки дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-15,6%, до 98,82 рубля; дивиденды за I полугодие составят 17,71 рубля на бумагу), также просели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-6,6% и -17,9% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (-3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,7%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) (+14,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+9,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,1%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,7%).

ЯТЭК (подконтрольна "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в 2022 году прирастить запасы на 150 млрд куб. м газа, сообщил глава компании Андрей Коробов. По его словам, ЯТЭК планирует в начале следующего года разместить акции на бирже, поскольку текущий free float у нее незначительный. "Мы хотим увеличить free float, называем это IPO", - сказал Коробов журналистам в кулуарах Тюменского форума. Кроме того, по словам Коробова, ЯТЭК обсуждает с Минэнерго РФ варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 135,64 млрд рублей (из них 30,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 19,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,88 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").