Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 16 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов, более уверенно чувствовали себя "длинные" бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях предыдущего дня для большинства выпусков и некоторому сужению спредов в "длинном" сегменте.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 15 сентября и составила 114,84% от номинала, что соответствует доходности 1,345% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня - до 100,31% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 0,06% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился за день и составил 128,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 37 базисных пунктов - до 140,52% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,275% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов - до 134,54% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,295% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3,5 базисного пункта - до 113,57% от номинала, что соответствует доходности 1,725% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 1 базисный пункт, до 108,51% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 0,57% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 25 базисных пунктов, подорожав до 131,53% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,4% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 0,5 базисного пункта, до 112,62% от номинала (доходность практически не изменилась, составив 1,925% годовых).

"Активность торгов в секторе российских еврооблигаций сегодня была невысокой. При этом, если в первой половине дня базовые ставки немного снижались, что стимулировало ценовой рост большинства облигаций emerging markets, то во второй половине дня, после публикации данных о розничных продажах в США в августе, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, ситуация на рынке US Treasuries ухудшилась. Российские еврооблигации отреагировали на это ухудшение внешней конъюнктуры довольно сдержанно, в частности, котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году остались вечером вблизи отметки 131,5% от номинала, что было лишь немного ниже дневных максимумов. Но наибольшим спросом инвесторов сегодня пользовались недавно размещенные евробонды СУЭКа и новые бумаги МКБ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи упали на 1,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее. Розничные продажи без учета автомобилей в США в августе увеличились на 1,8% после повышения на 1% в июле. Эксперты прогнозировали снижение на 0,1%.