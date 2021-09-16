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16 сентября 2021 года 18:26
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Gap с целью $34,51
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Gap Inc. с целью $34,51 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Gap Inc., крупнейший одежный ретейлер в США и владелец третьей по величине в мире (после испанской Inditex и шведской H&M) сети магазинов по продаже одежды, сумела адаптироваться к новым условиям, хотя пандемия негативно повлияла на эмитентов отрасли, которые и так находились под давлением в течение последнего десятилетия, отмечает директор аналитического департамента Вадим Меркулов. "26 августа Gap отчиталась за второй квартал выручкой в размере $4,2 млрд (+28,4% г/г), превзошедшей прогнозы рынка. Важно отметить, что такой рост объясняется не только низкой базой аналогичного периода 2020г. В частности, чистые продажи на 5% превысили уровень второго квартала 2019г, в то время как маржа выросла благодаря сокращению затрат и мерам по повышению эффективности, реализованным в рамках реструктуризации компании. Валовая прибыль выросла на 820 базисных пунктов, до 43,3%, по сравнению с 35,1% за аналогичный период прошлого года (38,9% во II квартале 2019г). Отчасти эта динамика связана с увеличением доли онлайн-продаж, которые повысились на 65% за два года и в настоящее время составляют 33% от общего объема бизнеса", - отмечает эксперт. Gap также занимается оптимизаций неэффективных магазинов, что позитивно отражается на марже. Компания концентрируется на инвестициях в быстрорастущие сегменты Athleta и Old Navy, включая постоянную экспансию на международных рынках. Меркулов отмечает, что сопоставимые продажи магазинов в масштабах всей группы повысились на 3% в годовом исчислении и на 12% по сравнению с 2019г. При этом основными драйверами роста выступают именно Athleta и Old Navy: за два года сопоставимые продажи этих направлений увеличились на 27% и 18% соответственно. Также аналитик "Фридом Финанс" указывает, что в долгосрочной перспективе руководство выделяет несколько областей, на которых компания будет фокусироваться для обеспечения устойчивого долгосрочного роста. Во-первых, Gap намерена расширять адресный рынок за счет новых категорий продуктов. Во-вторых, цифровая трансформация компании продолжается. В дополнение к росту онлайн-продаж Gap продолжает инвестировать в технологии и инфраструктуру. "Хотя по сравнению с 2019г количество магазинов эмитента сократилось примерно на 200, компания смогла добиться положительного чистого роста продаж за два года. Это подчеркивает силу флагманских брендов Old Navy и Athleta, которые успешно завоевывают долю рынка. Иными словами, Gap Inc. превращается в более прибыльный бизнес", - подчеркивается в комментарии. Дисконт в стоимости акций GPS по сравнению с конкурентами, на взгляд эксперта, во многом объясняется слабой динамикой направлений Gap и Banana Republic. Однако Меркулов считает, что по мере выхода из пандемии продажи второго из указанных сегментов улучшатся и дисконт начнет сокращаться. "Как следствие, мы считаем акции Gap Inc. привлекательной инвестицией со значительным потенциалом роста. В настоящий момент бумаги эмитента скорректировались до уровня, который может стать удобной точкой для входа в позицию. Наша целевая цена, рассчитанная в рамках DCF-модели, - $34,51. Рекомендация - "покупать", - резюмирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-GAP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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