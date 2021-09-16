Сильных драйверов для роста фондовых индексов РФ в настоящее время нет - "Фридом Финанс"

Сильных драйверов для продолжения роста фондовых индексов на рынке акций РФ в настоящее время нет, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мобиржи впервые в истории достиг отметки 4000 пунктов. Рассчитываемый по той же базе долларовый индекс РТС поднялся на пиковый уровень за последние девять лет. Прогнозируем переход к нейтральной динамике или коррекции. Целью снижения может стать отметка 3900 пунктов по индексу Мосбиржи. Сезон корпоративных отчетов завершен, сильных драйверов роста нет, - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. - На наш взгляд, движение котировок бумаг на российском фондовом рынке будет определяться как макроданными, так и трендами на внешних сырьевых и фондовых площадках".

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