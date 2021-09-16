Рубль днем дешевеет к доллару и укрепляется к евро вслед за их движением на Forex

Москва. 16 сентября. Доллар растет, евро, напротив, понижается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 72,46 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,27 руб./EUR1, подешевев на 9,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 5,5 копейки - до 78,22 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 41,91 копейки, до 72,4329 руб./$1, и уменьшил курс евро на 70,52 копейки, до 86,3622 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах вслед за их движением на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" снижается в четверг на Forex, так как инвесторы переходят в режим ожидания сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Двухдневное заседание американского регулятора пройдет 21-22 сентября, результаты будут объявлены в среду вечером (21:00 МСК). Следом состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Августовские данные об инфляции в США, показавшие небольшое замедление темпов роста потребительских цен, вероятно, являются хорошей новостью для Федрезерва, поскольку руководители американского ЦБ выражали уверенность, что усилившееся из-за пандемии инфляционное давление является временным, отмечают аналитики.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. В июле подъем составил 5,4%, став максимальным за 13 лет.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца, тем временем, свидетельствуют данные Минтруда. Это первое сокращение показателя за последние десять месяцев. Консенсус-прогноз предполагал повышение на аналогичную величину.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в четверг после подъема до максимальных уровней с середины июля.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,2% - до $75,31 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,25% и составляли $72,43 за баррель.

Поддержку рынку оказывали данные о резком сокращении запасов в США, а также энергетический кризис в Европе, обусловленный существенным подъемом цен на природный газ.

Между тем опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку Николас практически не затронул регион.

Кроме того, постепенно восстанавливается работа добывающих мощностей, которые были закрыты из-за прохождения урагана Ида. В настоящее время не возобновили деятельность всего 29,5% нефтедобывающих мощностей (537,2 тыс. баррелей в сутки).

При этом аналитиков беспокоит распространение нового штамма COVID-19, которое может привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и, соответственно, ослаблению спроса на топливо в мире.

"Рубль резко укрепился на торгах в среду, отправив доллар к минимумам конца июня в районе 72,2 руб./$1. (. . .) Однако дальнейший подъем "россиянина" под вопросом. Во-первых, вчерашний подъем выглядел слишком импульсивно на сочетании роста нефти и падения доллара. Во-вторых, сегодня американская валюта восстанавливается на международной арене, а нефтяное ралли пробуксовывает. В-третьих, налоговый период только начался, и рассчитывать на его поддержку пока не стоит. И наконец, настроения инвесторов остаются нестабильными и могут снова ухудшиться по мере приближения заседания ФРС на следующей неделе", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В четверг рубль транслирует динамику пары "евро-доллар" на внешнем рынке. К середине дня пара снижалась на 0,4%, как результат - рубль снижался к доллару и на столько же укреплялся к евро на российском рынке. В целом за последнее время рублю не удается в полной мере отыгрывать рост нефтяных котировок из-за неприятия к риску на развивающихся рынках. (. . .) Российскую валюту сдерживает негатив на развивающихся рынках, остающихся под давлением из-за опасений новых волн пандемии, распродаж на китайском финансовом рынке и ожиданий по сворачиванию стимулирующих мер ДКП в США. Данные по замедлению инфляции в США могут отсрочить период начала нормализации ДКП ФРС, что позитивно для валют развивающихся рынков и рубля. Однако до очередного заседания американского регулятора рынки останутся в выжидательной позиции. С учетом роста цен на нефть рубль уже в ближайшее время может обновить максимум с начала сентября и приблизиться к 72 по доллару, однако усиление негатива на развивающихся рынках быстро вернет пару к уровню 73,5 руб./$1", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,96% и 7,03% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 1 б.п. - до 7,19% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,46% и 7,56% годовых соответственно.