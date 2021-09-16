Возможен устойчивый спрос на акции цикличных секторов на рынке США в четверг - "Открытие Брокер"

Возможен устойчивый спрос на акции цикличных секторов на фондовом рынке США в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова.

Сильная статистика по США говорит в пользу сокращения покупки облигаций Федрезервом в ближайшие месяцы. На этом фоне фьючерс на Dow Jones почти вышел в ноль, а вот NASDAQ всё ещё терял более 0,4%. Поводом для слабости технологичного индекса служит рост доходности по 10-летним казначейским обязательствам на 4 базисных пункта - до 1,34%. Индекс доллара также усилил свой рост, - отмечает Кочетков. - Похоже, что торги в четверг пройдут по схеме более устойчивого спроса на акции цикличных секторов. Между тем в технологичных бумагах будут преобладать продажи из-за ожиданий более жёсткой политики ФРС".

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