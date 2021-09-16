"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 80 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 80 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 67,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представила сильную финансовую отчетность за 6 месяцев 2021 года, констатируют эксперты инвесткомпании: выручка выросла в годовом выражении на 35,7% (до $5,45 млрд), показатель EBITDA увеличился в шесть раз и составил $1,32 млрд, прибыль акционеров составила $1,80 млрд по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года, чистый долг с начала года снизился на 31,3% (до $ 4,10 млрд).

"Главный фактор роста цены бумаг "РусАла" на среднесрочный период - улучшение показателей на фоне сильной динамики на рынке алюминия. Мы рассчитываем, что компания использует рост прибыли для сокращения долговой нагрузки. Ожидаемое в следующем году возобновление дивидендных выплат, чего компания не делала с 2017 года, может стать мощным драйвером для акций производителя", - пишут аналитики.

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 17,5% и выставлении стоп-заявки на уровне 67,2 рубля риск на портфель составит 0,7%", - указывают в "Финаме".

"РусАл" - ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, третий по величине производитель первичного алюминия в мире и крупнейший производитель этого металла с низким углеродным следом.

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