"Финам" снизил оценку ADS и акций класса А Baidu, сохранив рекомендацию "покупать"

"Финам" понизил прогнозную стоимость ADS Baidu Inc. с $250,82 до $214,04 за штуку (что предполагает потенциал роста 32,34% от текущего уровня) и акций класса А с 246,04 гонконгского доллара (HKD) до 202,31 гонконгского доллара за штуку (что предполагает потенциал роста 31,29% от текущего уровня) на сентябрь 2022 года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

"Несмотря на высокое регуляторное давление на технологический сектор Китая, Baidu остается одним из главных лидеров не только интернет-рынка Поднебесной, но и ряда инновационных бизнес-сегментов. Развитие автономного вождения, облачных технологий и прорывные достижения в области искусственного интеллекта поддержат стратегический фокус на диверсификацию бизнеса компании в условиях "насыщения" рынка интернет-рекламы и создадут драйверы дальнейшего роста стоимости", - пишет эксперт Александр Ковалев.

Baidu Inc. - китайская интернет-компания, известная широко популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой. В настоящее время компания предлагает широкий спектр услуг: от традиционной интернет-экосистемы до технологий автономного вождения.

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