Шансы на дальнейший рост цены акций Магнита пока сохраняются - "Велес Капитал"

Шансы на дальнейший рост котировок акций "Магнита" в целом пока сохраняются, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Котировки акций "Магнита" в четверг повышались без конкретных фундаментальных причин и стремились к максимуму текущего года на уровне 5784,50 руб., где расположено в том числе долгосрочное сопротивление. При способности закрепиться выше 5790 руб. котировки могут пытаться развить повышение к пикам конца 2017-начала 2018 гг., в район 6250 руб. Неплохие шансы на рост акций сохраняются при положении выше поддержек 5500 руб. и 5300 руб., но в целом тренд на данный момент скорее нейтральный, а "лонги" имеет смысл наращивать при закреплении выше сопротивлений 5700 руб. и 5790 руб." - указывает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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