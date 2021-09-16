Рубль до конца недели останется в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль до конца недели, вероятно, останется в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в среду упал сразу на 0,9%, до 72,28 руб./$1, достигнув минимума с конца июня. Укрепление рубля поддерживалось сильным ростом нефтяных цен - котировки черного золота обновляли месячные максимумы. Начало налогового периода формально также позитивно для рубля, но до его пика 27 сентября еще далеко, и компании-экспортеры еще не подготавливаются к основным выплатам. Сегодня курс USD/RUB растет на 0,2% в рамках коррекции и находится около 72,45 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Мы продолжаем позитивно оценивать перспективы рубля, и курс USD/RUB сегодня может вновь попробовать опуститься в сторону 72,2 руб./$1. Впрочем, на этой неделе пока более вероятным является диапазон в 72,3-73,75 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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