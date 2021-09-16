Потенциал роста S&P 500 до конца 2021г может быть ограничен 4700-4800п - BCS Express

Потенциал роста индекса S&P 500 на горизонте до конца 2021 года может быть ограничен уровнями 4700-4800 пунктов, полагают эксперты BCS Express.

"Уверенное V-образное восстановление после пандемии привело котировки индекса S&P 500 к историческим вершинам. На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержало движение индекса к новым максимумам, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Несмотря на инфляционное давление, рынок по-прежнему уверен в позитивных перспективах, что выражается в стабильном обновлении вершин в течение первых 8 месяцев 2021 года. Если абстрагироваться от фундаментальной составляющей и смотреть только на тренд, то все говорит в пользу дальнейшего роста. Однако в прошлом такие сильные тренды имели обыкновение резко разворачиваться. Потенциал роста на горизонте 2021 года может быть ограничен уровнями 4700-4800 пунктов. Риски покупок вблизи максимумов высоки".

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