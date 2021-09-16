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16 сентября 2021 года 11:35

Рынок акций РФ утром консолидируется, упала ТМК после дивидендной отсечки, растет ЯТЭК

Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется вместе с нефтью при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок (упала Азия, растет Европа); акции металлургов нейтрально отреагировали на новые инициативы по поводу повышения налогов, при этом упали после дивидендной отсечки акции "Трубной металлургической компании", продолжилось ралли бумаг ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4066,09 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1768,18 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар подрос до 72,46 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,7%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Минфин России ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере порядка 250 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" один из участников прошедшего в среду совещания с участием акционеров и руководителей крупнейших отраслевых компаний и первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Силуанов назвал 250 (миллиардов рублей), но цифра не обсуждалась, так как в центре дискуссии оказались, скорее, механизмы", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, акции "Роснефти" подали признаки выхода из боковика, обновив накануне исторический максимум. Спрос на бумаги подогревается новостями, что компания может получить разрешение на экспорт газа по "Северному потоку 2". Среди акций нефтяных компаний "Роснефть" выглядит наиболее перспективно, но пока не понятно, реализуется ли потенциал ее роста в полной мере.

Акции "Газпрома" (340 рублей) нацелены на обновление исторического максимума в районе 370 руб., причем бумаги могут выглядеть лучше рынка и в периоды коррекции.

По сообщениям СМИ, российские власти ждут дополнительных налоговых поступлений от металлургических компаний в размере 250 млрд руб. Пока от сильного снижения акции многих компаний сектора будет удерживать высокая дивидендная доходность. Но стоит задуматься о том, чтобы начать фиксировать прибыльные позиции по ним, высвобождая средства для более перспективных идей.

В четверг внешний фон неблагоприятен для продолжения роста: проседают американские фьючерсы, промышленные и драгоценные металлы, перестала расти нефть. Однако все просадки стоит использовать для наращивания позиций по акциям, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи может перейти к проторговке уровня 4050 пунктов.

В четверг на мировые фондовые рынки вернулся консервативный настрой. Ключевые азиатские рынки преимущественно снижаются, ведомые китайскими индексами (в "плюсе" только Австралия), импульс к развитию роста цен на нефть Brent также ослаб. Настроения в конце дня определит публикация данных по розничным продажам в США, которая, согласно консенсусу "Рейтер", может показать дальнейшее сокращение потребительской активности. В отсутствие сильного негативного сюрприза склонны ожидать от рынка США попыток вернуться выше.

Достигнутая некоторая перегретость рынка акций РФ предполагает ослабление спроса на "фишки", несмотря на высокую нефть. Утром в четверг возможно инерционное повышение индекса МосБиржи, но потом следует ожидать перехода к проторговке района 4050 пунктов, считает эксперт.

В США в среду индексы акций выросли на 0,7-0,9%, подъем S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+0,8%) стал максимальным почти за три недели. Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий, сообщает MarketWatch

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре вырос до 34,3 пункта при прогнозах снижения до 17,9 пункта с 18,3 пункта в августе. Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,4% к июлю, что совпало с ожиданиями. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

В четверг в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,7%), но растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Днем ранее стало известно, что объем промпроизводства в КНР в августе увеличился на 5,3% в годовом выражении после подъема на 6,4% месяцем ранее, а розничные продажи выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимальными темпами с августа 2020 года.

Темпы роста японского экспорта в августе замедлились до 26,2% в годовом выражении после июльских 37%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 34%. Объем импорта подскочил на 44,7%, при прогнозах роста на 40% после июльских 28,5%. Таким образом, в прошлом месяце Япония впервые с мая текущего года зафиксировала дефицит торгового баланса на уровне 635,36 млрд иен.

На нефтяном рынке цены утром в четверг консолидируются после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,44 за баррель (-0,03% и +2,5% в среду), октябрьская цена WTI - $72,57 за баррель (-0,1% и +3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,42 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,57 млн), запасы бензина снизились на 1,86 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,95 млн).

Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ЯТЭК (+19,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,9%), ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,8%).

ЯТЭК (подконтрольна "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в 2022 году прирастить запасы на 150 млрд куб. м газа, сообщил глава компании Андрей Коробов. По его словам, ЯТЭК планирует в начале следующего года разместить акции на бирже, поскольку текущий free float у нее незначительный. "Мы хотим увеличить free float, называем это IPO", - сказал Коробов журналистам в кулуарах Тюменского форума. Кроме того, по словам Коробова, ЯТЭК обсуждает с Минэнерго РФ варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".

Подешевели после отсечки дивидендов бумаги "Трубной металлургической компании" (-13,9%, до 100,8 рубля; дивиденды за I полугодие составят 17,71 рубля на бумагу), также просели акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5,7% и -14,5% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,09 млрд рублей (из них 5,23 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,39 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
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