"Атон" позитивно оценивает перспективы цены акций Мосбиржи

Аналитики "Атона" позитивно оценивают перспективы цены акций "Московской биржи", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мосбиржа" в среду представила стратегию развития торговли акциями иностранных компаний. Качественную презентацию сопровождало обилие технических подробностей, данные о специфике торговли и мнения экспертов. Мы полагаем, что акции иностранных эмитентов (при достижении заявленных целей по допуску их к торгам) могут потенциально обеспечить "Мосбирже" уровень доходов, сопоставимый с находящимися в настоящее время в обращении российскими акциями (около 5 млрд руб. в год). Сейчас сегмент организации торговли иностранными акциями не учитывается в наших финансовых прогнозах и оценке, что создает потенциал повышения нашей текущей оценки и целевой цены (рейтинг - "выше рынка", цель - 230 рублей за штуку). Мы подтверждаем позитивный взгляд по бумаге", - отмечают эксперты.

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