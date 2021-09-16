Акции Ростелекома могут продемонстрировать сильную позитивную динамику в четверг - "Фридом Финанс"

Акции "Ростелекома" могут продемонстрировать сильную позитивную динамику в четверг, полагает начальник управления операций на российском рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Акции "Ростелекома" в настоящий момент скорректировались в область годового минимума, однако техническая картина и значительный фундаментальный потенциал свидетельствуют о том, что бумаги могут продемонстрировать сильную позитивную динамику. При достижении таргета в 99 руб. цель на среднесрочном горизонте - 128 руб.", - отмечает эксперт.

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