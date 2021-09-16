Цена нефти может подняться к $76-78/барр. в ближайшее время - ПСБ

Цена на нефть марки Brent инерционно может подняться к уровням $76-78 за баррель в ближайшее время на позитивном сантименте, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Мы считаем, что фактор поддержки цены нефти в виде ураганов в Мексиканском заливе в ближайшее время сойдет на нет, полное восстановление отрасли ожидается в течение недели-двух. Цены на нефть марки Brent инерционно на позитивном сантименте могут еще подрасти к $76-78 за баррель, но близится заседание ФРС США, где мы ждем объявления о сворачивании стимулов в текущем году. На этом фоне интерес к сырью может ослабнуть, вернув котировки в зону более справедливых значений - $70-73 за баррель", - пишет аналитик ПСБ.

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