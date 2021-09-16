Идея дня: предпочтение акциям АЛРОСА - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" из компаний российского металлургического и горнодобывающего сектора отдает предпочтение акциям "АЛРОСА", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"Мы осторожны в отношении российского металлургического и горнодобывающего сектора из-за риска повышения налогообложения и пика цен на сырьевые товары на фоне замедления китайской экономики. Мы по-прежнему отдаем предпочтение "АЛРОСА"- единственному представителю сектора в Топ-10 по России", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

Они указывают на ряд факторов в пользу этого выбора:

- в меньшей степени "АЛРОСА" подвержена риску повышения налогов;

- минимально подвержена риску замедления роста китайской недвижимости и технологического сектора;

- "АЛРОСА" может выиграть от стимулирующих мер по поддержке потребления в Китае;

- выделяется качественным корпоративным управлением.

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