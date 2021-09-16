Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,4-72,8 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,4-72,8 руб./$1 и на уровне 85,4-86,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"15 сентября российский рубль уверенно укреплялся к мировым валютам на фоне дорожающей нефти, растущих цен на природный газ и за счет успешного размещения ОФЗ Минфином, - напоминаeт аналитик Денис Бадьянов. - Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов прибавила более 3% и приблизилась к уровню $76, цена 1 тысячи кубометров газа в Европе на спотовом рынке достигла отметки $950. 15 сентября курс доллара составил 72,49 руб. (-41,25 коп.), курс евро - 85,62 руб. (-48,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 44,4 коп. и составила 78,4 руб.".

Утром в четверг курс валют слабо меняется к уровню предыдущего дня: курс доллара составил 72,3 руб. (+2,5 коп.), курс евро - 85,37 руб. (+0,25 коп.). В ближайшее время, кроме сырьевых котировок и интереса к рисковым активам со стороны инвесторов, фактором поддержки национальной валюты, по мнению Бадьянова, станет период подготовки экспортеров к налоговому периоду, когда отмечается повышенный спрос компаний на рублевую ликвидность. Курс доллара может составить 72,4-72,8 руб./$1, курс евро - 85,4-86,0 руб./EUR1.

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