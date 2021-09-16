Возможно небольшое снижение доходности ОФЗ в четверг - Sber CIB

Возможно небольшое снижение доходности рублёвого госдолга в четверг на фоне недавнего укрепления рубля и замедления недельной инфляции в России, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Нефть подорожала после оптимистичных данных по запасам углеводородов в США. Из-за дефицита предложения котировки нефти могут вырасти до $76,1 за баррель, полагают в инвестбанке.

Нефтяное ралли повышает привлекательность рубля, но возможна его коррекция до 72,5 руб./$1, предупреждают эксперты. В пятницу истекает срок большого числа фьючерсов и опционов на мировых рынках, и это может усилить общую волатильность, отмечают в Sber CIB.

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