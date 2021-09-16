Вероятна нейтральная динамика ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых облигаций в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 2-3 б.п., отыгрывая снижение склонности к риску на глобальных рынках, констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Локальные 10-летние гособлигации Бразилии, Колумбии, Мексики, Турции в среду выросли в доходности на 1-8 б.п.

Поддерживающим фактором для рынка ОФЗ выступают высокие цены на нефть и газ, отмечает эксперт.

Минфин РФ на таком фоне разместил новые 10-летние ОФЗ-26239 в объеме 45,5 млрд руб. с премией к закрытию вторника в размере 2 б.п. На втором аукционе ведомство продало 20-летние ОФЗ-26238 на 17,9 млрд руб. с премией по доходности в 5 б.п. С начала третьего квартала совокупный объем размещения ОФЗ уже составил 742 млрд руб., что превышает объявленный лимит на текущий квартал (700 млрд руб.), обращает внимание аналитик ПСБ.

"Ожидаем нейтральную динамику на рынке рублевых облигаций в четверг. Доходность 10-летних ОФЗ выше 7,0% годовых считаем интересной для покупки на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБР в диапазон 5-6% в среднесрочной перспективе", - пишет Монастыршин в комментарии.

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