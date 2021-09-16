Индекс Мосбиржи может начать торги четверга в минусе - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в четверг на отрицательной территории, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России в четверг негативный, индекс Мосбиржи может уйти в минус, а рубль ослабнуть. Нефть прекратила динамичный рост, цены на газ в Европе могут начать коррекцию. Соответственно, поддержка нефтегазового сектора ослабнет, а слабость промышленных металлов намекает на просадку акций металлургов. В целом отметим резкий рост объёмов торгов при незначительном продвижении. Рынок остаётся сильно перегретым, и риски фиксации прибыли начинают возрастать. Поэтому стоит проявлять повышенную осторожность при открытии длинных позиций", - указывает эксперт инвесткомпании.

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