Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг в диапазоне 4055-4075п- "Алго-Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг в диапазоне 4055-4075 пунктов с вероятным переходом затем к консолидации, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4055-4075 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4050, 4030 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4080, 4090 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует достаточно неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся в четверг утром", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способна оказать публикация большого блока значимых статистических показателей в США (15:30 МСК). Среди прочего, он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и августовскую оценку изменения объема розничных продаж, указывает Манжос.

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