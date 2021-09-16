Утренние прогнозы: разность взглядов

На утро четверга у аналитиков нет единого мнения о направлении движения рынка акций РФ на старте торговой сессии.

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 4055-4075 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4050, 4030 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4080, 4090 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует достаточно неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся в четверг утром".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индекс Мосбиржи может уйти в минус".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций откроет торговую сессию в четверг небольшим снижением".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Склонны, несмотря на высокую нефть, ждать ослабления спроса на "фишки". Ждем инерционного повышения индекса Мосбиржи при открытии с последующим переходов к проторговке района 4050 пунктов".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка ростом на 0,5%".