Цена Brent выросла до $75,66 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на позитивной ноте. Рынки акций АТР не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на позитивной ноте, при этом подъем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite на 0,8% стал максимальным почти за три недели.

Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий, сообщает MarketWatch

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре подскочил до 34,3 пункта по сравнению с 18,3 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. При этом эксперты предполагали снижение индикатора до 18 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Замедление темпов роста обусловлено приостановкой работы предприятий, в основном нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих, в конце месяца из-за урагана "Ида". В результате добывающая отрасль (включая нефть и природный газ) продемонстрировала падение на 0,6%.

Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда. Это первое сокращение показателя за последние десять месяцев. Консенсус-прогноз предполагал повышение на аналогичную величину.

Котировки акций Chevron Corp. (SPB: CVX) выросли в среду на 2,1% и Exxon Mobil (SPB: XOM) на 3,4% вслед за существенным повышением стоимости нефти.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) заявила, что увеличит размер квартальных дивидендов на 11% и запустит новую программу обратного выкупа акций объемом до $60 млрд. На этой новости акции разработчика программного обеспечения подорожали на 1,7%.

Goldman Sachs Group (SPB: GS) объявил о покупке за $2,2 млрд компании GreenSky Inc. (SPB: GSKY), специализирующейся на выдаче кредитов населению для разовых крупных покупок. Акции GreenSky взлетели за день более чем на 53%, в то время как рыночная стоимость Goldman Sachs снизилась на 0,4%.

Кроме того, Goldman Sachs объявил об уходе Стивена Шерра с поста главного финансового директора. В конце текущего года его сменит Дэнис Коулман, проработавший в банке 25 лет.

Бумаги Philip Morris International (SPB: PM) подорожали на 2% на новости о том, что табачный концерн повысил размер квартальных дивидендов на 4,2% - до $1,25 на акцию.

Котировки бумаг сталепроизводителей Nucor Corp. (SPB: NUE) и Steel Dynamics (SPB: STLD) подскочили соответственно на 3,2% и 5% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили прогноз для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 236,82 пункта (0,68%) - до 34814,39 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось за день на 37,65 пункта (0,85%), составив 4480,7 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 123,77 пункта (0,82%) - до 15161,53 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг: австралийский индекс растет, остальные азиатские индексы снижаются на фоне публикации слабых статистических данных.

Китайский Shanghai Composite к 8:00 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - почти на 2%.

Днем ранее стало известно, что объем промпроизводства в КНР в августе увеличился на 5,3% в годовом выражении после подъема на 6,4% месяцем ранее, а розничные продажи выросли на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимальными темпами с августа 2020 года.

На гонконгской бирже в четверг продолжают снижаться котировки акций операторов казино в Макао из-за опасений по поводу возможного ужесточения контроля со стороны властей за сектором.

Администрация Макао издала постановление, в котором содержится рекомендация лицензированным казино выплачивать дивиденды акционерам только после их одобрения со стороны властей. Кроме того, документ предписывает представителям правительства вести непосредственный надзор за игровым сектором.

Стоимость Sands China Ltd. уменьшается на 6,7%, Wynn Macau Ltd. - на 5%, MGM China Holdings Ltd. - на 3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК опустился на 0,5%.

Темпы роста японского экспорта в августе замедлились и составили 26,2% в годовом выражении. В июле они были на уровне 37%. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 34%. Объем экспорта в прошлом месяце составил 6,606 трлн иен ($60,5 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

При этом объем импорта подскочил на 44,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до максимальных за 33 месяца 7,241 трлн иен. В июле рост составил 28,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение импорта в августе на 40%.

Таким образом в прошлом месяце Япония впервые с мая текущего года зафиксировала дефицит торгового баланса на уровне 635,36 млрд иен.

Среди лидеров падения на японском фондовом рынке акции разработчика онлайн-игр NEXON Co. Ltd. (-4,1%), работающей в тестировании полупроводниковой продукции Advantest Corp. (-3,4%), и производителя оптических приборов Nikon Corp. (-3,3%).

Акции автопроизводителей Toyota Motor Corp. растут на 0,7%, Honda Motor Co. Ltd. - на 0,9%.

Южнокорейский KOSPI к 8:15 МСК уменьшился на 0,5%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. теряют в цене 0,5%. Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - почти на 3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,7%.

Уровень безработицы в стране в августе опустился до 4,5% с 4,6% в июле, свидетельствуют данные бюро статистики Австралии. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали показатель на уровне 4,9%. Количество безработных сократилось на 21,9 тыс. человек, до 617,1 тыс. В то же время количество занятых уменьшилось на 146,3 тыс., до 13,02 млн человек.

Котировки акций горнодобывающей BHP Group Ltd. растут на 1,07%. Компания опубликовала обновленный план по переходу на экологически чистое производство, в котором поставила цель добиться в цепочке своих закупок нулевых вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

Цены на нефть продолжают расти после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США.

Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Запасы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $75,66 за баррель, что на $0,2 (0,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,86 (2,5%) - до $75,46 за баррель, максимума с 30 июля.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,79 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $2,15 (3,1%) - до $72,61 за баррель, также самого высокого значения с 30 июля.

"Нового предложения на рынке недостаточно, в связи с чем ситуация довольно сложная", - отмечает аналитик Tortoise Мэтт Салли.

"В таких условиях цены на нефть продолжат расти. Опасения в отношении перспектив спроса, вызванных COVID-19, отходят на второй план", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.