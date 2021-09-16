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16 сентября 2021 года 09:26

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 16 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на позитивной ноте, при этом подъем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite на 0,8% стал максимальным почти за три недели. Лидерами роста выступили акции энергетических и финансовых компаний, а также представителей сферы информационных технологий. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре подскочил до 34,3 пункта по сравнению с 18,3 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Эксперты предполагали снижение индикатора до 18 пунктов. Объем промпроизводства в США в августе увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг: австралийский индекс растет, остальные азиатские индексы снижаются на фоне публикации слабых статистических данных. Китайский Shanghai Composite к 8:00 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - почти на 2%. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,62%. Южнокорейский KOSPI к 8:15 МСК уменьшился на 0,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти после подъема накануне до максимальных значений с конца июля на данных о резком сокращении запасов в США. Коммерческие запасы сырья в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд. Запасы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей. Согласно данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, после урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих 29,5% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $75,55 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,5% - до $75,46 за баррель, максимума с 30 июля. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,68 за баррель, что на 0,1% выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на 3,1% - до $72,61 за баррель, также самого высокого значения с 30 июля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,568 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,462 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 сентября вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 727,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,2%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,15%) и "Росбанк-002Р-04" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,16%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,16%) и "Газпром БО-23" (-0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) с 17 до 21 сентября планирует собирать заявки инвесторов на облигации серии БО-П09 на сумму от 10 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 115 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 сентября. С 5-летним выпуском бондов серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей банк выходил в июне текущего года.

"Газпром капитал" 21 сентября планирует собирать заявки инвесторов на бессрочные облигации серии 001Б-03 на сумму от 30 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 150-165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Процентная ставка купонов со 2-го по 9-й равна процентной ставке по 1-му купону. Купоны полугодовые. По облигациям предусмотрен колл-опцион через 4,5 года и далее каждые 5 лет по цене 100% от номинала. Решение о колл-опционе принимается за 14 дней до него. Номинал одной облигации - 5 млн рублей. В случае неисполнения колл-опциона процентные ставки фиксированных купонов для следующих 10 купонных периодов, начиная с даты наступления колл-опциона, будут определяться как ставка по результатам букбилдинга плюс дополнительная премия. Дополнительная премия для первого колл-опциона равна 50 базисных пунктов, для второго и последующих колл-опционов равна 95 базисным пунктам. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует 21 сентября провести сбор заявок на дебютные облигации объемом 10 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир ставки 1-го купона - премия 120-140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3,16 года. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 3,16 года. Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

"Трансфин-М" (MOEX: TRFM) 17 сентября досрочно погасит часть выпуска облигаций БО-41 на 1,44 млрд рублей. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 сентября, количество приобретаемых бумаг с учетом досрочных погашений по офертам ранее составит 2 млн 36 облигаций включительно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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