Рынок акций РФ откроет торги четверга в минусе - "Алор Брокер"

Российский рынок акций откроет торговую сессию в четверг небольшим снижением, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Дальнейшее движение рынка будет зависеть от настроений на мировых площадках, отмечает эксперт. В любом случае, считает Антонов, пока все просадки стоит использовать для наращивания позиций по акциям.

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