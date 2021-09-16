Возможно укрепление рубля в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рост цен на энергоносители способствует постепенному укреплению рубля. В среду пара USD/RUB опустилась к 72,25 руб./$1. На наш взгляд, пространство для укрепления национальной валюты в среднесрочной перспективе сохраняется. И это несмотря на бюджетное правило, в рамках которого Минфин ежедневно покупает валюту на 14,9 млрд руб. Ближайшие цели по доллару находятся в диапазоне 71,5-72 руб./$1, но до конца года допускаем и более сильное снижение в сторону круглой отметки 70 руб./$1. Поводов для девальвационных импульсов в рубле в настоящее время не наблюдается", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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