Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса Мосбиржи за счет ралли в нефтегазовом секторе

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем во главе с бумагами компаний нефтегазового сектора на фоне ралли газа и нефти (Brent в росте нацелилась на $76 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, лидировали в росте бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), "Башнефти" и "Газпром нефти".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4065,53 пункта (+0,2%, максимум дня и новый пик - 4081,98 пункта), индекс РТС - 1766,67 пункта (+0,7%); динамика цен blue chips на "Мосбирже" оказалась смешанной в пределах 4,1%.

Доллар просел до 72,49 рубля (-0,41 рубля).

Подорожали акции "Башнефти" (+5,7%), "Газпром нефти" (+4,1%, до 458,1 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Газпрома" (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%, до 562,5 рубля), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Цена на газ в Европе продолжает ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 79 евро за МВт.ч, или $964 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до $1000 за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос: "В СМИ проходила информация, что поставки по "Северному потоку 2" могут начаться уже 1 октября, это так?", сказал журналистам: "Нет. 1 октября поставки еще не начнутся".

Акции "Роснефти" в среду достигали рекордных 589,8 рубля за штуку. Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам в среду, что Минэнерго РФ в ближайшие дни должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта "Роснефтью" газа через "Северный поток 2".

Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-3,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Дополнительные фискальные изъятия у компаний горно-металлургической отрасли РФ на фоне благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль. Как сообщили "Интерфаксу" несколько осведомленных источников, такой вариант обсуждался в среду на совещании представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Предложения, подготовленные по итогам этого совещания, в четверг будут доложены премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщил представитель "Северстали" журналистам.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, на рынке, вероятно, грядет революционное событие - допуск "Роснефти" к продаже газа через "Северный поток 2", 50% поставок через который в ЕС запрещено к поставке "Газпромом" (MOEX: GAZP). Событие кажется невероятным, поскольку монопольное положение "Газпрома" на рынке трубопроводного газа много лет казалось незыблемым. Но тут сталкиваются интересы двух крупнейших в РФ корпораций, и, скорее всего, решение будет приниматься на самом высоком уровне.

Есть сомнение, что решение будет принято быстро. Более вероятно, что процесс допуска "Роснефти" к "Северному потоку 2" затянется на несколько лет. Реальным драйвером для роста акций "Роснефти" может быть новость по "Восток Ойл". Продажа очередного пакета акций "Восток Ойл" снимает часть долговой нагрузки с "Роснефти" и вскрывает ее внутреннюю стоимость. "Газпром" тем временем на 17,4% увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье. Хранилища газа в ЕС заполнены более чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за прошлые годы. То есть, несмотря на рост экспорта "Газпрома", газа Европе не хватает. "Газпром" поставляет газ по долгосрочным контрактам с лагом к средним ценам на нефть и газ от 3 до 9 месяцев. Поэтому рост средней цены отгрузки газа в Европу частично придется на конец зимы - начало весны, когда спрос на газ уже пойдет на спад. Так что эйфории от рекордных цен на газ в Европе лучше не испытывать, и следить за финансовой отчетностью эмитента, в которой прибыль растет не так быстро, как ожидания инвесторов, предупреждает Тузов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, рынок акций РФ продолжает продвигаться вверх вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил максимум, а индекс РТС достиг вершин c августа 2011 года.

Поддержку рисковым активам оказывает ослабление потребительской инфляции в США, что снизило вероятность более раннего и быстрого сворачивания монетарных стимулов ФРС. Нефть продолжает подъем на фоне снижения доллара, который ненадолго прерывается небольшими коррекциями от новых 1,5-месячных вершин. Кроме того, повышение нефтяных цен обусловлено более сильным, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в США.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи остается на уровне 4100 пунктов, для индекса РТС следующим техническим препятствием может выступить "круглая" отметка 1800 пунктов. Если ситуация на мировых рынках не ухудшится, вскоре рынок сможет проверить на прочность эти сопротивления, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпром нефти" поднялись до максимума с февраля 2020 года и теперь вполне могут стремиться к пику прошлого года 478,55 руб. с ближайшим сопротивлением 466 руб. Индикатор ADX дневного и недельных графиков при этом предупреждают об ограниченных силах покупателей и возможном отскоке от сопротивлений. Как минимум при положении выше поддержки 441 руб. имеет смысл держать "длинные" позиции, но учитывать возможность ограниченного потенциала повышения бумаг.

В США вышли данные по промпроизводству за август: показатель вырос на 0,4%, как и ожидалось, после роста на 0,9% месяцем ранее - в целом нейтральный для рынка сигнал. Оптимистичные настроения на рынке акций РФ в основном поддерживаются нефтегазовым сектором, в то время как в других отраслях преимущественно проходит фиксация прибыли, отмечает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС краткосрочно и среднесрочно начинают сигнализировать о перекупленности, но верхние полосы Боллинджера дневных графиков по-прежнему смотрят вверх и указывают на возможность развития повышения к 4105 и 1790 пунктам соответственно. На мировых фондовых биржах в середине недели не наблюдалось единства в настроения, в то время как российский рынок и рубль по-прежнему поддерживали высокие цены на энергоносители. В США и Европе продолжают формироваться условия для фиксации прибыли, актуальность которых может усилиться в четверг в случае очередной порции макроэкономических данных, свидетельствующих о некотором охлаждении крупнейшей экономики мира. Покупатели в целом в условиях сырьевой инфляции сейчас особенно хорошо чувствуют себя в нефтегазовых бумагах. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 4040-4130 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также полагает, что неопределенность на рынках в данный момент усиливается, так как инвесторы ожидают дальнейших действий ФРС в отношении количественного свертывания, что зависит от состояния рынка труда и инфляции, а также от ситуации вокруг COVID-19 и темпов роста мировой экономики. Вышедшая утром в среду слабая макроэкономическая статистика Китая и сокращение объемов производства стали в Китае негативны для российских горно-металлургических компаний. Перспектива сохранения низких процентных ставок более продолжительное время позитивна для акций российского технологического сектора, считает Волш.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в ближайшие дни Минэнерго должно представить доклад о возможности обеспечения экспорта газа "Роснефтью" через "Северный поток 2". Учитывая наличие у "Роснефти" договоренности с BP по поставкам газа и отсутствие прогресса в исключении "СП 2" из действия газовой директивы, можно предположить, что у компании Игоря Сечина в этот раз высокие шансы на успех, считает эксперт.

Цены на газ в Европе впервые в истории превысили отметку $950 за тыс. кубометров, что подогревает спекулятивный спрос на акции "Газпрома".

С технической точки зрения индекс МосБиржи на дневном графике вплотную приблизился к верхней границе среднесрочного восходящего канала. Индикатор относительной силы указывает на локальную перекупленность индекса МосБиржи, отмечает Кауфман.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,8%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,7%, FTSE прибавляет менее 0,1%) и США (индекс S&P 500 в начале торгов просел на 0,1%).

Опубликованная утром в среду порция статистических данных из Китая за август показала, что экономика страны снизила темпы роста, пишет MarketWatch.

В частности, данные показали, что рост розничных продаж (+2,5%) и промышленного производства (+5,3%) в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%, промпроизводства - до 5,6% с июльских 6,4%.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре вырос до 34,3 пункта при прогнозах снижения до 17,9 пункта с 18,3 пункта в августе.

Нефть в среду дорожает на статистике о сокращении запасов сырья в США, фьючерсы на Brent превысили $75 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,54 за баррель (+2,6% и +0,1% во вторник), октябрьская цена WTI - $72,58 за баррель (+3% и без изменений накануне).

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,903 млн баррелей, сокращение продолжается уже семь недель подряд.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,42 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,57 млн), запасы бензина снизились на 1,86 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,9 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,95 млн).

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ЯТЭК (+39,9%, до 135,45 рубля), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+11,4% и +5,7% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,5%).

ЯТЭК (подконтрольна "А-Проперти" владельца телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) планирует в 2022 году прирастить запасы на 150 млрд куб. м газа, сообщил глава компании Андрей Коробов. По его словам, ЯТЭК планирует в начале следующего года разместить акции на бирже, поскольку текущий free float у нее незначительный. "Мы хотим увеличить free float, называем это IPO", - сказал Коробов журналистам в кулуарах Тюменского форума. Кроме того, по словам Коробова, ЯТЭК обсуждает с Минэнерго РФ варианты экспорта сырья с "Якутского СПГ", в том числе и возможность агентского соглашения с "Газпром экспортом".

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-21,2%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-11,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-8,9%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,9%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-3,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,5%, до 5009 рублей).

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату дивидендов в размере 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR) по итогам II квартала, сообщила накануне компания. Реестр для их получения закроется 24 сентября. Это рекордный размер квартальных дивидендов для "ФосАгро". Общая сумма выплат составит 20,2 млрд рублей, превысив FCF компании за II квартал (19 млрд рублей). По итогам I квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 105 рублей на акцию (35 рублей на GDR) на общую сумму 13,6 млрд рублей, что соответствует 90% квартального FCF.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 129,46 млрд рублей (из них 35,22 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 14,79 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 13,95 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).