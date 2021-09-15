Рубль вечером несколько усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 15 сентября. Доллар и евро немного ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером; рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти, ранее поддержку его котировкам оказали аукционы Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

Курс доллара США составил 72,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,62 руб./EUR1, подешевев на 48,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,4 копейки - до 78,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти, которая росла более чем на 3%, до максимальных отметок с начала августа, после данных о запасах топлива в США. Несмотря на общемировое уменьшение спроса инвесторов на риск, ранее поддержку рублю оказали также аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ и начало подготовки компаний-экспортеров к старту налогового периода сентября.

На первом аукционе Минфина РФ, состоявшемся 15 сентября, было продано ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года на общую сумму 45,49 млрд рублей при спросе 68,285 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 98,7992% от номинала, что соответствует доходности 7,19% годовых.

В ходе второго аукциона Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме 17 млрд 924 млн рублей при спросе 26 млрд 304 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2626% от номинала, что соответствует доходности 7,5% годовых.

Уже после проведения первого аукциона ведомство перевыполнило план внутренних заимствований на III квартал на 3,4%. С 1 июля по 15 сентября министерство разместило на аукционах гособлигации на общую сумму 724 млрд рублей (за 15 сентября учтены лишь итоги состоявшегося первого аукциона) при запланированном на III квартал объеме размещения в 700 млрд рублей.

В августе доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ выросла на 1,0 процентный пункт (п.п.) - до 20,9%, говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ "Обзоре рисков финансовых рынков".

При этом в номинальном выражении рост составил 175,7 млрд рублей, что стало крупнейшим приростом за календарный месяц в 2021 году и вторым результатом за период 2020-2021 годов (в феврале 2020 года нерезиденты приобрели ОФЗ на сумму 185 млрд рублей).

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг исторического максимума в 3 трлн 225 млрд рублей.

Высокий спрос со стороны локальных и иностранных инвесторов на первичном рынке ОФЗ позволил Минфину в августе разместить ценных бумаг на сумму 412,8 млрд рублей. При этом высокий спрос на первичном рынке в августе, в том числе со стороны иностранных инвесторов, позволил Минфину разместить в 2,7 раза больше ОФЗ, чем в июле (412,8 млрд рублей и 153,9 млрд рублей соответственно).

В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в августе вырос в 3 раза - до 101 млрд рублей (в июле - 33,5 млрд рублей), что в значительной степени способствовало размещению в августе крупного объема ОФЗ.

Инвесторы также оценивают статистические данные, которые позволяют оценить экономическую ситуацию в Китае и США.

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство в США увеличилось на 0,8%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Темпы роста розничных продаж и промышленного производства в КНР замедлились в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19.

Розничные продажи увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимальными темпами с августа 2020 года, сообщило Государственное статистическое управление. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления подъема всего до 6,3% с июльских 8,5%.

Объем промпроизводства в Китае в августе увеличился на 5,3% в годовом выражении после подъема на 6,4% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 5,6%. Августовский рост стал самым слабым с июля 2020 года, что связано, в том числе, с сохраняющейся нехваткой полупроводниковых компонентов и политикой сокращения выбросов CO2, реализуемой властями страны.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $75,58 за баррель, что на 2,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,61 за баррель, что на 3,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд.

Резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю уменьшились на 5,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Как рассказала "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, поддержку рублю оказывает рост цен на нефть на фоне все еще не восстановившейся работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе, умеренно позитивных прогнозов ряда агентств и более сильного, чем ожидалось, снижения недельных запасов нефти в США. "Начало налогового периода формально также позитивно для рубля, но до его пика 27 сентября еще далеко, и компании-экспортеры еще не подготавливаются к основным выплатам. Определенный негатив сегодня связан с макростатистикой из Китая, которая напомнила о возможности замедления мирового экономического роста, что негативно сказывается на состоянии спроса на рисковые активы, в том числе на рубль. Тем не менее, после очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ в прошлую пятницу и публикации умеренно позитивных данных по инфляции в США курс пары "доллар-рубль" продолжает оставаться ниже 73 руб./$1. Ожидаем, что до конца недели он также не сможет существенно превысить этот уровень и может даже попробовать в моменте приблизиться к 72,3 руб./$1", - говорит Пономарева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 сентября на 13,49 копейки, до 72,852 руб./$1, и увеличил курс евро на 7,94 копейки, до 86,0674 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 7,44 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,7278 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 9,67 копейки и составил 72,7135 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 587,59 млн, из которых $693,612 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 893,978 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 4,34 копейки, до 85,9885 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понизился на 13,08 копейки и составил 85,9383 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR560,518 млн, из которых EUR151,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR409,314 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,98% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 7,2% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,46% и 7,56% годовых соответственно.