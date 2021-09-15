Цены "длинных" евробондов РФ в среду подросли, остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику

Москва. 15 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг и к некоторому сужению спредов на "длинном" конце.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 14 сентября и составила 114,88% от номинала, что соответствует доходности 1,345% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,6 базисного пункта, до 100,315% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,07% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 0,5 базисного пункта, составив 127,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 47 базисных пунктов - до 140,25% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,29% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 54 базисных пункта - до 134,26% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,31% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 113,61% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 5 базисных пунктов, до 108,5% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 0,59% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 62 базисных пункта - до 131,33% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,41% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,64% от номинала (доходность - 1,925% годовых).

"После того, как накануне в США были опубликованы данные о росте потребительских цен в августе, продемонстрировавшие некоторое замедление инфляции, ситуация на мировых долговых рынках заметно улучшилась. В частности, данные вызвали снижение доходности десятилетних US Treasuries с 1,32% до 1,28% годовых, что привело к аналогичной динамике процентных ставок облигаций большинства emerging markets, в том числе и России. Так, доходность самого "длинного" выпуска российских евробондов с погашением в 2047 году снизилась за день на 3 базисных пункта. При этом спрос инвесторов отмечается не только в суверенных бумагах России, но и в корпоративном секторе. Помимо позитивных внешних сигналов поддержку нашим бумагам оказывает существующий дефицит облигаций на рынке вследствие отсутствия новых крупных размещений в последнее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.