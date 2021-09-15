Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 сентября в фокусе будет макростатистика США и Европы:

- торговый баланс еврозоны в июле (12:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:00 МСК);

- розничные продажи США в августе (15:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре (15:30 МСК);

- производственные запасы США в июле (17:00 МСК).

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