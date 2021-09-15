"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $82,7

"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной ценой $82,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 17,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Отчетность Citigroup за II квартал 2021 года была в целом неплохой. Негативные последствия пандемии коронавируса продолжили оказывать давление на выручку кредитора, в то же время благодаря роспуску резервов на возможные потери по займам резко выросла прибыль. Мы рассчитываем, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом и лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup стать бенефициаром восстановления мировой экономики после прошлогоднего спада, сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе. Целевая цена по акциям Citigroup на конец текущего года составляет $82,7, потенциал роста - 17,6%, рекомендация - "покупать", - пишут аналитики инвесткомпании.

Citigroup Inc. - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов, оказывающий полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами. Считается самым глобальным банком в мире: конгломерат обслуживает порядка 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах.

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