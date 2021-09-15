Значительного потенциала роста цены акций Comcast в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"

Значительного потенциала роста котировок акций Comcast Corp. в настоящее время нет, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

Котировки акций Comcast во вторник упали на 7,3%, после того как менеджмент компании сообщил, что в бизнесе кабельного вещания (бренд Xfinity) наблюдается замедление роста числа подписчиков после резкого увеличения на ранних стадиях пандемии. При этом ожидания компании на весь год, по словам финансового директора эмитента не изменились, - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев. - Эти заявления нам представляются противоречивыми, а вероятность, что прогноз сбудется, становится крайне невысокой. Если судить по реакции инвесторов во вторник, то они еще обеспокоены и усилением конкуренции, что может повлиять на ценообразование отрасли в будущем. В целом мы нейтрально оцениваем акции компании и даже после снижения стоимости бумаг не видим значительного потенциала роста их котировок".

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