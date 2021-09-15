Цены акций Газпрома и ЛУКОЙЛа сохраняют наибольший потенциал роста в нефтегазовом секторе РФ - BCS Express

Котировки акций "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" в настоящее время сохраняют наибольший потенциал роста среди бумаг российского нефтегазового сектора, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"На наш взгляд, при текущей рыночной конъюнктуре наибольший потенциал роста сохраняют акции "Газпрома" и "ЛУКОЙла". Дивидендная политика компаний позволяет ожидать высокие выплаты по итогам 2021 года. Дивидендная доходность может превысить 10%, при том что средняя доходность за последние несколько лет была на уровне 5-6%. Также обновить максимумы могут цены акций "Роснефти" и "Газпром нефти", хотя они могут быть ощутимо слабее лидеров из-за низкого free-float и ликвидности", - пишет Галактионов.

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