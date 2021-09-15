"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 342 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 342 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,55%, стоп-приказ: 319 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев 2021 года составила 827,6 млрд рублей, продемонстрировав рост по сравнению предыдущим годом на 72,5%. Чистый процентный доход увеличился на 11,9% - до 1 трлн рублей. Мы предполагаем, что тенденция роста чистой прибыли сохранится и далее, что будет способствовать росту котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения восходящий тренд сохраняет свою силу. Котировки акций находятся выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне 319 рублей риск на портфель составит 0,30%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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