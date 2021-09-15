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15 сентября 2021 года 15:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 342 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 342 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,55%, стоп-приказ: 319 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев 2021 года составила 827,6 млрд рублей, продемонстрировав рост по сравнению предыдущим годом на 72,5%. Чистый процентный доход увеличился на 11,9% - до 1 трлн рублей. Мы предполагаем, что тенденция роста чистой прибыли сохранится и далее, что будет способствовать росту котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения восходящий тренд сохраняет свою силу. Котировки акций находятся выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 12% и выставлении стоп-заявки на уровне 319 рублей риск на портфель составит 0,30%", - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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