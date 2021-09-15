Дивидендная доходность РусАгро в этом году может превысить 10% - Sber CIB

Дивидендная доходность "РусАгро" в этом году может превысить 10%, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Совет директоров агрохолдинга "РусАгро" повысил минимальную норму дивидендов с 25% до 50% чистой прибыли. До этого компания обычно направляла на выплату дивидендов более значительную долю чистой прибыли, чем предполагал официальный минимум в 25%. Повышение этого норматива до 50%, возможно, говорит о возросшей уверенности совета директоров в устойчивости финансовых показателей компании", - отмечают эксперты инвестбанка.

Модель аналитиков Sber CIB предполагает, что "Русагро" будет ежегодно распределять среди акционеров 50% чистой прибыли. Это означает, что дивидендная доходность в текущем году должна составить более 10%, а в 2022г - около 7%. Аналитики оптимистично оценивают фундаментальные параметры компании и её амбициозные планы по расширению производства. Их оценка акций - "покупать". Потенциал роста бумаг, на их взгляд, в течение 12 месяцев составляет 7%.

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