Акции FedEx привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции FedEx Corp. привлекательны для покупки на текущих уровнях - потенциал их роста составляет 30% на горизонте года, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции".

Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании:

- FedEx - один из ключевых бенефициаров развития электронной коммерции. В результате структурных изменений потребления на фоне COVID-19 активно растет интернет-торговля и спрос на экспресс-доставку - ключевой сегмент бизнеса для FedEx.

- Менеджмент компании уделяет большое внимание оптимизации затрат и повышению эффективности бизнес-модели, что способствует общему повышению рентабельности.

- Компания занимается транспортировкой вакцин от Pfizer, BioNTech и Moderna, поэтому рост спроса на вакцины на фоне распространения новой волны вируса и необходимости проведения ревакцинации также оказывает положительное влияние на доходы.

- Акции торгуются с большим дисконтом к своим среднеисторическим значениям и значительно отстали от динамики бумаг основного конкурента. Потенциал роста акции FedEx на горизонте года составляет более 30%.

- FedEx работает в сегментах экспресс-транспортировки, наземной доставки, перевозки сборных грузов и прочих логистических услуг.

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