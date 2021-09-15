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15 сентября 2021 года 12:35
Повышение ставки ФРС в ближайшее время маловероятно - "Инвестиционный банк Синара"
Повышение процентной ставки Федеральной Резервной Системы (ФРС) США в ближайшее время маловероятно, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Несмотря на замедление инфляции, о чем свидетельствуют фактические данные, ожидания американцев в отношении роста потребительских цен достигли многолетнего максимума. В августе средний прогноз инфляции составлял 5,2% против 4,8% в предыдущие два месяца. Это максимальный зарегистрированный уровень с 2013 года. Мы считаем, что рекордно высокие инфляционные ожидания как опережающий индикатор сыграют определенную роль в повышении фактического уровня инфляции. В ближайшие месяцы инфляция в США останется, по нашим оценкам, на уровне 5-6%. Эффект низкой базы сравнения с пандемическим 2020 годом, стремительное восстановление потребления, идущие вверх цены на сырьевые товары и проблемы в цепочках поставок - все эти факторы уже обусловили повышательное инфляционное давление в США. Действие указанных факторов продолжится, как мы полагаем, в предстоящие месяцы, поддерживая повышенный уровень инфляции, - пишет аналитик банка Сергей Коныгин. - И все же мы не предполагаем повышение ставок в скором времени в США. На ближайшем заседании ФРС, запланированном на 21-22 сентября, ставка, по нашему мнению, останется на прежнем уровне, но последует объявление сроков начала сворачивания программы выкупа активов. Повышение целевой ставки по федеральным фондам, скорее всего, случится не ранее 2П22, так как состояние рынка труда пока далеко от доковидного". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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