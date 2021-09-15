Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $73-75/барр. в среду - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, останется в диапазоне $73-75 за баррель в течение торговой сессии в среду, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена на нефть марки Brent продолжает подрастать при поддержке фактора ураганов и не страшных прогнозов по спросу от отраслевых агентств. Так, МЭА во вторник понизило прогноз по спросу на текущий год из-за COVID-19, но повысило на 2022 год за счет реализации отложенного спроса и прогресса в программах вакцинации. Статистика от API вышла неплохой: запасы нефти сократились на 5,4 млн барр., а бензина и дистиллятов - на 2,8 млн и 2,9 млн барр. соответственно. В среду в фокусе будут данные от Минэнерго США, которые могут оказать нефти поддержку. Ориентир по котировкам нефти марки Brent - $73-75 за баррель", - отмечают в ПСБ.

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