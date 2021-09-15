.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром продолжил рост к новым максимумам на фоне ралли нефти и газа
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
Увеличилось число мошенничеств с помощью Telegram
Фишинговые сообщения с использованием банковских брендов стали массово распространять в Telegram. Об этом "Известиям" рассказали в крупных кредитных организациях. Злоумышленники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и таким образом...
 
РФ предложила ОЭСР скорректировать механизм для защиты активного бизнеса
Глобальное выравнивание ставок по налогу на прибыль до минимального уровня в 15% - механизм Pillar 2 фискальной реформы ОЭСР - создает риски для российских преференциальных налоговых режимов. Об этом "Ведомостям" рассказал замминистра финансов...
 
Салоны красоты просят власти дать налоговые послабления
Участники московской бьюти-индустрии, все еще не оправившись от кризиса. Общественный уполномоченный бьюти-индустрии столицы Нина Литвинова направила бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой предложения о налоговых преференциях для участников...
 
15 сентября 2021 года 11:52

Рынок акций РФ утром продолжил рост к новым максимумам на фоне ралли нефти и газа

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост на фоне ралли нефти и газа, индекс Мосбиржи обновил максимум во главе с нефтяными бумагами, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок, где продолжается фиксация прибыли игроками.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4068,03 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1759,44 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 72,84 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду утром достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до $1000 за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый: азиатские индексы в "минусе" на фоне слабой статистики из Китая, однако нефть дорожает, что обещает поддержку в акциях нефтегазового сектора.

Днем в еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за июль. В США будут опубликованы цены импорта и экспорта в августе, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что Empire State Index снизится до 18,0 пункта с 18,3 пункта в августе. Промышленное производство в США могло расшириться на 0,5% за август. Вечером выйдет еженедельный отчет Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) торгуются последний день с дивидендами 17,71 руб. на акцию.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, уже три ключевых аналитических агентства (EIA, ОПЕК и МЭА) представили обновленные прогнозы по спросу на нефть, что позволяет сформировать взвешенный взгляд на дальнейшую перспективу рынка до конца текущего года и в 2022 году. На фоне скачка заболеваемости COVID-19 в Азиатском регионе, который наблюдался в августе, рынок с тревогой ждал обновленных оценок, опасаясь замедления спроса. Однако существенно картина не поменялась. Агентства ограничились косметическими корректировками, в целом сохранив оптимистичный взгляд на рынок.

Нефть Brent продолжает попытки закрепиться выше $74 за баррель. Ураган "Николас" во вторник медленно двигался по побережью Техаса и Луизианы, обильно поливая дождями окрестности, из-за чего большое количество домов и предприятий остались без электричества. Однако НПЗ работали в обычном режиме. Существенного ущерба новый ураган не нанес, но восстановление после "Иды" было замедлено. На текущий момент около 40% производства нефти в регионе Мексиканского залива до сих пор простаивает. EIA оценивает совокупные потери для американской добычи из-за урагана в 30 млн баррелей. Полное восстановление ожидается к началу октября.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,5-0,8% после роста в начале торгов на данных о некотором ослаблении инфляции в США, при этом Nasdaq (-0,5%) просел по итогам пятой сессии подряд.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,2%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет в пределах 0,2%).

Опубликованная утром в среду порция статистических данных из Китая за август показала, что экономика страны снизила темпы роста, пишет MarketWatch.

В частности, данные показали, что рост розничных продаж (+2,5%) и промышленного производства (+5,3%) в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%, промпроизводства - до 5,6% с июльских 6,4%.

Нефть в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов, фьючерсы на Brent вновь тестируют рубеж $74 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,29 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник), октябрьская цена WTI - $71,17 за баррель (+1% и без изменений накануне).

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+26% и +14,4% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+14,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+8,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-9,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,4%).

Акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%, до 5087 рублей) одобрили выплату дивидендов в размере 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR) по итогам II квартала, сообщила накануне компания. Реестр для их получения закроется 24 сентября. Это рекордный размер квартальных дивидендов для "ФосАгро". Общая сумма выплат составит 20,2 млрд рублей, превысив FCF компании за II квартал (19 млрд рублей). По итогам I квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 105 рублей на акцию (35 рублей на GDR) на общую сумму 13,6 млрд рублей, что соответствует 90% квартального FCF.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,56 млрд рублей (из них 7,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,14 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

рк мв

MOEX$#&: AFKS, ALRS, BANE, BLNG, CHKZ, CHMF, FESH, GAZP, GCHE, GMKN, HYDR, IRAO, KMAZ, LKOH, LVHK, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NMTP, NVTK, ORUP, OZON, PHOR, PLZL, POLY, ROSN, RUAL, RUGR, SBER, SIBN, SNGS, STSB, TATN, TCSG, TRMK, UWGN, VTBR, YNDX

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2021 года 19:38
Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса Мосбиржи за счет ралли в нефтегазовом секторе
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем во главе с бумагами компаний нефтегазового сектора на фоне ралли газа и нефти (Brent в росте нацелилась на $76 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, лидировали в росте бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), "Башнефти" и "Газпром нефти".    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 19:35
Рубль вечером несколько усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти
Москва. 15 сентября. Доллар и евро немного ускорили снижение на "Московской бирже" в среду вечером; рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти, ранее поддержку его котировкам оказали аукционы Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 19:04
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 сентября в фокусе будет макростатистика США и Европы: - торговый баланс еврозоны в июле (12:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Кристин...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 19:00
Цены "длинных" евробондов РФ в среду подросли, остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику
Москва. 15 сентября. Котировки "длинных" выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets, остальные бумаги продемонстрировали смешанную динамику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг и к некоторому сужению спредов на "длинном" конце.    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 18:27
"Финам" понизил целевую цену для ADS Alibaba до $250,6
Финам" понизил целевую цену для ADS Alibaba с $312,1 до $250,6 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт "Финама" Сергей Кауфман отмечает, что в последний год акции Alibaba выглядели значительно хуже сектора и рынка...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 18:00
Цена алюминия, скорее всего, окажется в диапазоне $2300-2500/т к концу 2021г - Банк "Открытие"
Цена алюминия, скорее всего, окажется в диапазоне $2300-2500 за тонну к концу 2021 года, в 2022 году уровень колебания цен может снизиться до $2100-2300 за тонну по мере восстановления предложения металла и запуска новых производственных мощностей, полагает управляющий директор сектора металлургии...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 17:43
"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $50,1
"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $50,1 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 12,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Текущий год складывается достаточно успешно для Wells Fargo, несмотря на...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 17:21
"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с прогнозной ценой $82,7
"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup Inc. с прогнозной ценой $82,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 17,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Отчетность Citigroup за II квартал 2021 года была в целом неплохой....    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 16:58
Значительного потенциала роста цены акций Comcast в настоящее время нет - "Инвестиционный банк Синара"
Значительного потенциала роста котировок акций Comcast Corp. в настоящее время нет, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". Котировки акций Comcast во вторник упали на 7,3%, после того как менеджмент компании сообщил, что в бизнесе кабельного вещания (бренд Xfinity) наблюдается...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 16:35
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Microsoft
Аналитики "Фридом Финанс" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Microsoft Corp., сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций Microsoft начали расти после недельной коррекции, компания объявила о выкупе акций на сумму $60 млрд и повышении квартальных дивидендов. Считаем,...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 16:10
Акции газовых компаний РФ в целом привлекательны для покупок - "Атон"
Акции российских газовых компаний привлекательны для покупок на краткосрочную перспективу в случае отсутствия коррекции в ценах на нефть и газ, а также для долгосрочных вложений, считает аналитик департамента анализа рынка акций "Атона" Анна Кишмария. Краткосрочно цены на газ могут подниматься и...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 15:47
Цены акций Газпрома и ЛУКОЙЛа сохраняют наибольший потенциал роста в нефтегазовом секторе РФ - BCS Express
Котировки акций "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" в настоящее время сохраняют наибольший потенциал роста среди бумаг российского нефтегазового сектора, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "На наш взгляд, при текущей рыночной конъюнктуре наибольший потенциал роста...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 15:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 342 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 342 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,55%, стоп-приказ: 319 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 15:03
Дивидендная доходность РусАгро в этом году может превысить 10% - Sber CIB
Дивидендная доходность "РусАгро" в этом году может превысить 10%, отмечается в комментарии Sber CIB. "Совет директоров агрохолдинга "РусАгро" повысил минимальную норму дивидендов с 25% до 50% чистой прибыли. До этого компания обычно направляла на выплату дивидендов более значительную долю чистой...    читать дальше
.
15 сентября 2021 года 14:41
Акции FedEx привлекательны для покупки на текущих уровнях - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции FedEx Corp. привлекательны для покупки на текущих уровнях - потенциал их роста составляет 30% на горизонте года, отмечается в аудиоподкасте "ВТБ Мои Инвестиции". Аналитики инвестиционной платформы указывают на ряд факторов в пользу акций компании: - FedEx - один из ключевых бенефициаров...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.