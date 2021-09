Рынок акций РФ утром продолжил рост к новым максимумам на фоне ралли нефти и газа

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост на фоне ралли нефти и газа, индекс Мосбиржи обновил максимум во главе с нефтяными бумагами, несмотря на негативные сигналы с внешних фондовых площадок, где продолжается фиксация прибыли игроками.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4068,03 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1759,44 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,2%.

Доллар стоит 72,84 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,1%).

Цена на газ в Европе продолжает свое ралли по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. Запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду утром достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до $1000 за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый: азиатские индексы в "минусе" на фоне слабой статистики из Китая, однако нефть дорожает, что обещает поддержку в акциях нефтегазового сектора.

Днем в еврозоне опубликуют данные по промышленному производству за июль. В США будут опубликованы цены импорта и экспорта в августе, а также индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка. Ожидается, что Empire State Index снизится до 18,0 пункта с 18,3 пункта в августе. Промышленное производство в США могло расшириться на 0,5% за август. Вечером выйдет еженедельный отчет Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) торгуются последний день с дивидендами 17,71 руб. на акцию.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, уже три ключевых аналитических агентства (EIA, ОПЕК и МЭА) представили обновленные прогнозы по спросу на нефть, что позволяет сформировать взвешенный взгляд на дальнейшую перспективу рынка до конца текущего года и в 2022 году. На фоне скачка заболеваемости COVID-19 в Азиатском регионе, который наблюдался в августе, рынок с тревогой ждал обновленных оценок, опасаясь замедления спроса. Однако существенно картина не поменялась. Агентства ограничились косметическими корректировками, в целом сохранив оптимистичный взгляд на рынок.

Нефть Brent продолжает попытки закрепиться выше $74 за баррель. Ураган "Николас" во вторник медленно двигался по побережью Техаса и Луизианы, обильно поливая дождями окрестности, из-за чего большое количество домов и предприятий остались без электричества. Однако НПЗ работали в обычном режиме. Существенного ущерба новый ураган не нанес, но восстановление после "Иды" было замедлено. На текущий момент около 40% производства нефти в регионе Мексиканского залива до сих пор простаивает. EIA оценивает совокупные потери для американской добычи из-за урагана в 30 млн баррелей. Полное восстановление ожидается к началу октября.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,5-0,8% после роста в начале торгов на данных о некотором ослаблении инфляции в США, при этом Nasdaq (-0,5%) просел по итогам пятой сессии подряд.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 2%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,2%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет в пределах 0,2%).

Опубликованная утром в среду порция статистических данных из Китая за август показала, что экономика страны снизила темпы роста, пишет MarketWatch.

В частности, данные показали, что рост розничных продаж (+2,5%) и промышленного производства (+5,3%) в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%, промпроизводства - до 5,6% с июльских 6,4%.

Нефть в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов, фьючерсы на Brent вновь тестируют рубеж $74 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,29 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник), октябрьская цена WTI - $71,17 за баррель (+1% и без изменений накануне).

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+26% и +14,4% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (+14,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+8,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,3%), OR Group (MOEX: ORUP) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-9,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,4%).

Акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%, до 5087 рублей) одобрили выплату дивидендов в размере 156 рублей на акцию (52 рубля на GDR) по итогам II квартала, сообщила накануне компания. Реестр для их получения закроется 24 сентября. Это рекордный размер квартальных дивидендов для "ФосАгро". Общая сумма выплат составит 20,2 млрд рублей, превысив FCF компании за II квартал (19 млрд рублей). По итогам I квартала "ФосАгро" объявила дивиденды в размере 105 рублей на акцию (35 рублей на GDR) на общую сумму 13,6 млрд рублей, что соответствует 90% квартального FCF.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,56 млрд рублей (из них 7,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,48 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,14 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

