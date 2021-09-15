Диапазон 72,5-74,5 руб./$1 останется актуальным в ближайшие дни - ПСБ

Ухудшение внешнего фона останется определяющим фактором для рубля в ближайшие дни, и диапазон 72,5-74,5 руб./$1, скорее всего, сохранит актуальность, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мировые фондовые рынки на утро среды демонстрируют преимущественно слабонегативную динамику. Хотя рынок нефти смотрится уверенно, мы опасаемся спада импульса к росту нефтяных котировок и, как следствие, ослабления поддержки для рубля, ввиду слабости общерыночной конъюнктуры. В результате, доллар в ходе сегодняшних торгов попытается закрепиться выше 73 руб./$1. Несмотря на то, что фундаментальные факторы способствуют, скорее, дальнейшему укреплению рубля, наблюдаемое ухудшение внешнего фона, вызванное, в том числе и приближением заседания ФРС, по нашему мнению, останется определяющим фактором для рубля в ближайшие дни. Это сдержит покупки в национальной валюте, и, на наш взгляд, для американской валюты останется актуальным диапазон 72,5-74,5 руб./$1", - отмечает эксперт банка.

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